EYは、AIを活用した技術革新およびシステム統合における実績が評価され、「NVIDIA Partner Network 2026」において「GSI Tech Innovation Partner of the Year」を受賞しました。さらに、AIソリューションをデジタル領域にとどめず、実際の業務・現場に応用してきた先進的な取り組みが評価され、フィジカルAI分野のPreferredパートナーに認定されました。

今回の受賞は、EYとNVIDIAのアライアンスが持つ強みと着実な進化を示すものです。協業開始から2年余りという短期間で、クライアントに対して具体的な価値を提供してきました。

NVIDIAのAIインフラとEYチームの深い業界知見を掛け合わせることで、フィジカルAIやデジタルツイン、AIエージェントを実際の業務環境で展開し、企業が直面する複雑な課題への対応を可能にしています。一例として、欧州の大手造船会社であるFincantieriとの取り組みでは、造船現場における安全性と生産性の向上を実現しました。

EYとNVIDIAのアライアンスによる主な取り組みは以下のとおりです。

・「NVIDIA Omniverse ライブラリ」と「アクセラレーテッド・コンピューティング」を基盤に構築した「EY.ai Physical AIプラットフォーム」による、先進的なフィジカルAIの安全かつ持続可能な導入・運用支援

・エージェント型サードパーティー・リスク・マネジメント（Agentic TPRM）の導入サービス提供と、すでに約20社のクライアントにおける実装実績

・サプライチェーン向けEY.aiをはじめとする40以上の業界別・領域別ソリューションの展開と、リアルタイムのデータ連携と予測インテリジェンスを融合による、シナリオシミュレーション、リスク分析、意思決定の自動化

・NVIDIAと連携し米国に開設したEY.ai Labを通じた、NVIDIAのテクノロジーを活用した実践的な体験の提供。フィジカルAIの検討から導入・運用まで、各フェーズでの企業支援

EYとNVIDIAのアライアンスに関する詳細は、以下をご覧ください。

EYとNVIDIAのアライアンス

※本ニュースリリースは、2026年3月26日（現地時間）にEYが発表したニュースリリースを翻訳したものです。英語の原文と翻訳内容に相違がある場合には原文が優先します。

英語版ニュースリリース: EY recognized by NVIDIA for outstanding innovation and technical excellence as well as leadership in physical AI

〈EYについて〉

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

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