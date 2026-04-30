GEEKOM、最大8コアCPU搭載 高性能ミニPC「A5」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、AMD RyzenTM 5 7430U / AMD RyzenTM 7 5825U搭載、大型の銅製プレートと最適化されたエアフロー設計により、高い冷却性能と安定稼働を実現するIceBlast 2.0冷却システムを採用した高性能ミニPC GEEKOM A5を2026年4月下旬以降、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆GEEKOM A5
GEEKOM A5 は、AMD RyzenTM 5 7430U / AMD RyzenTM 7 5825Uを搭載した高性能ミニPCです。最大で8コア16スレッド、最大4.5 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348189/images/bodyimage1】
◆GEEKOM A5 製品特徴
・IceBlast 2.0冷却システム
大型ファンと二重の銅製ヒートパイプ、大型の銅製プレートと最適化されたエアフロー設計により、高い冷却性能と安定稼働を実現しています。
・VESAマウント付属
金属製のVESA規格対応マウントが付属し、対応するモニターの背面などへ取り付け、更に省スペース化することが可能です。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
2つのHDMI 2.0と2つのUSB-C端子により、最大で4画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートも搭載し高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GEEKOM A5 R5-7430U(16GB/512GB)
GEEKOM A5 R7-5825U(16GB/512GB)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/geekom-a5/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GEEKOM-A5.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆GEEKOM A5
GEEKOM A5 は、AMD RyzenTM 5 7430U / AMD RyzenTM 7 5825Uを搭載した高性能ミニPCです。最大で8コア16スレッド、最大4.5 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
◆GEEKOM A5 製品特徴
・IceBlast 2.0冷却システム
大型ファンと二重の銅製ヒートパイプ、大型の銅製プレートと最適化されたエアフロー設計により、高い冷却性能と安定稼働を実現しています。
・VESAマウント付属
金属製のVESA規格対応マウントが付属し、対応するモニターの背面などへ取り付け、更に省スペース化することが可能です。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
2つのHDMI 2.0と2つのUSB-C端子により、最大で4画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートも搭載し高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GEEKOM A5 R5-7430U(16GB/512GB)
GEEKOM A5 R7-5825U(16GB/512GB)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/geekom-a5/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GEEKOM-A5.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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