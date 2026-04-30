「スイムスーツシルエット」から『デート・ア・ライブ』時崎狂三 競泳水着Ver.が登場！【2026年4月30日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年4月30日よりスイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.の受注を開始します。
第三の精霊、時崎狂三が競泳水着姿で登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage1】
AMAKUNIが贈る競泳水着フィギュアシリーズ「スイムスーツシルエット」！
シリーズ15周年を迎えた『デート・ア・ライブ』より第三の精霊、時崎狂三がAMAKUNIから競泳水着姿でフィギュアとなって登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage4】
競泳水着衣装で立体化。華奢で美しいボディラインを丁寧に造形。
特徴的な左眼にツインテールの髪型、表情等蠱惑的な狂三の魅力を忠実に再現。
質感にこだわった表現の水着にもご注目。
競泳水着を着た彼女の可愛さを、ぜひお手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.
価格：19,800円（税込）
受注期間：2026年4月30日～6月16日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約23.5cm（頭頂部まで約23cm）
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con
彩色見本製作：五日市歩
水着デザイン協力：深井涼介
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆権利表記◆
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会
◆関連リンク◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●デート・ア・ライブV公式サイト／https://date-a-live5th-anime.com/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
第三の精霊、時崎狂三が競泳水着姿で登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage1】
シリーズ15周年を迎えた『デート・ア・ライブ』より第三の精霊、時崎狂三がAMAKUNIから競泳水着姿でフィギュアとなって登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347642/images/bodyimage4】
競泳水着衣装で立体化。華奢で美しいボディラインを丁寧に造形。
特徴的な左眼にツインテールの髪型、表情等蠱惑的な狂三の魅力を忠実に再現。
質感にこだわった表現の水着にもご注目。
競泳水着を着た彼女の可愛さを、ぜひお手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.
価格：19,800円（税込）
受注期間：2026年4月30日～6月16日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約23.5cm（頭頂部まで約23cm）
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con
彩色見本製作：五日市歩
水着デザイン協力：深井涼介
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆権利表記◆
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会
◆関連リンク◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●デート・ア・ライブV公式サイト／https://date-a-live5th-anime.com/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ