小手伸也、初主演！ 「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」『コテンペスト』 【追加公演】が緊急決定！

小手伸也、初主演！ 「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」『コテンペスト』 大好評につき、【追加公演】が緊急決定！

俳優・小手伸也が舞台初主演を務め、鈴木保奈美、片桐仁ら豪華キャストが集結することで話題沸騰中の、俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』。この度、大きな反響とチケット一般発売を待たずして寄せられた多くのご要望にお応えし、東京・本多劇場にて追加公演の開催を決定いたしました！！

追加されるのは、2026年6月29日(月) 14:00の回。平日昼公演ながら、さらなる盛り上がりが期待されます。

ウィリアム・シェイクスピアの遺作と言われる『テンペスト』を、鬼才・村上大樹が現代の地方都市を舞台に大胆翻案。復讐に燃える窓際社員「妖精おじさん」（小手伸也）と、彼を取り巻く一癖も二癖もある人々が繰り広げる、切なくもおかしい大騒動！

6月29日（月）14:00追加公演チケットは5月3日（日）10:00～販売開始！

爆笑必至の本格コメディ『コテンペスト』、お見逃しなく！！

「キービジュ撮影動画・シリアス編」

https://youtu.be/75aF9bbavUY?si=dkC_o-M2XylbVMwZ

「キービジュ撮影動画・体幹編」

https://youtu.be/0QFzP1cNDX8?si=Vh_9Fz_aB87Rvip-

＜ストーリー＞

舞台は百貨店！

地方のとある百貨店。

能力も人望も存在感もない窓際社員の内木のあだ名は「妖精おじさん」

まるで空気のエアリーな日々を送っていたが、魑魅魍魎が渦巻く百貨店で復讐ミッションに挑む！

ドラマチックでナンセンス嵐が吹き荒れる

"復讐コメディ"

シェイクスピアの最期の作品「テンペスト」の設定を現代に置き換え大胆に翻案！

怪優・小手伸也が「そろそろシェイクスピアに挑戦したい」曲者たちと巻き起こす爆笑の嵐！

前代未聞の復讐コメディが、ついに幕を開けるーー！

＜公演概要＞

公演タイトル：俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』

原作：W.シェイクスピア

小田島創志 翻訳「テンペスト」より

脚本・演出：村上大樹

出演：小手伸也 ／ 片桐仁 崎山つばさ AOI（WHITE SCORPION） 松田凌 ／ 鈴木保奈美

井澤勇貴 佐藤真弓 土本燈子 津村知与支（モダンスイマーズ） 久ヶ沢徹／

公演日程・会場：

【東京】6月27日（土）～7月7日（火）本多劇場

【大阪】7月17日（金）～19日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

チケット：好評発売中！

6月29日（月）14:00追加公演チケットは5月3日（日）10:00～販売開始！

公式H P：http://kotempest.com

公式X ：@kotempest2026

主催：ミックスゾーン サンライズプロモーション

企画・製作：ミックスゾーン

企画協力：オフィスPSC