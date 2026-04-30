



英国・ケンブリッジ, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- 機械学習推論の高速化で定評のあるリーダーであるmyrtle.aiは本日、同社のVOLLO®製品を搭載したスタックが、金融業界の主要ベンチマーク機関であるSTAC®による監査を最近受けたことを発表しました。[1]この結果は、本日ロンドンで開催されたSTACサミット（STAC Summit）で発表され、金融取引および関連アプリケーションにおけるML推論で、FPGAベースのソリューションがレイテンシ面で優位性を持つことを明確に示しています。



Myrtle.ai、VOLLOにより金融機械学習推論ベンチマーク記録のレイテンシを半減



STAC-ML（Markets）Inferenceは、リアルタイム市場データで推論を実行するソリューション向けの技術ベンチマーク標準です。世界有数の金融会社のクオンツと技術者によって設計されたSTAC-ML Markets（Inference）は、提供されたモデルを使用して推論を実行できるあらゆるテクノロジースタックの性能、リソース効率、品質を報告します。

VOLLOは、2マイクロ秒（第99パーセンタイル）という低レイテンシを達成し、スループットと効率でも優れた結果を示しました。3つのベンチマークモデルすべてにおいて、VOLLOは、これまでに監査されたすべてのシステムを下回るレイテンシ（第99パーセンタイル）で推論を実行し、自身の従来記録を半減させました。このような低く予測可能なレイテンシにより、ユーザーは以前よりも複雑なモデルを用いて、よりインテリジェントな意思決定を迅速に行えるようになり、取引、リスク分析、気配値提示、その他多くの取引関連活動で競争優位性を得ることができます。

本番環境で何十万時間にも及ぶ取引実績を有するVOLLOは、現在、世界有数の取引会社の多くにアルファを生み出しています。これらの企業は、幅広いモデルを標準的なMLツールフローで開発・訓練し、それらをVOLLOにコンパイルしてから、選択したFPGAベースのハードウェアプラットフォーム上で実行しています。

テスト対象システムでは、VOLLOは、AMD Versal™ PremiumシリーズVP1802 Adaptive SoCを搭載し、Supermicro AS-2015CS-TNRサーバーに装着されたSilicomの標準フォームファクターFBAP4@VP18-2L0S PCIeアクセラレータカード上で動作しました。AMD Versal PremiumシリーズAdaptive SoCは、PCIe Gen5x8と330万個を超えるプログラマブルLUTを備えており、低レイテンシ推論アプリケーションに非常に適しています。

myrtle.aiのCEOを務めるPeter Baldwinは、次のように述べています。「VOLLOが2023年にこのSTACベンチマークでFPGAの可能性を初めて最大限に活用して以来、当社はお客様と協力し、レイテンシのさらなる短縮、VOLLOで実行できるモデルの種類とサイズの拡大、対応プラットフォームの拡充に取り組んできました。 AMD、Silicom、Supermicroとこのベンチマークで協力し、各社の技術を組み合わせることで、クオンツ取引における超低レイテンシのAI推論をどのように実現できるかを実証できることをうれしく思います。」

AMDのデータセンターFPGA事業担当ディレクターであるGirish Malipeddiは、次のように述べています。「金融市場の未来は、ほぼリアルタイムでデータを解釈し、それに基づいて行動できるAIシステムによって形作られるでしょう。AMD Versal™ PremiumシリーズAdaptive SoCを基盤とするmyrtle.aiのVOLLOは、高度な低レイテンシ推論が、新世代のインテリジェントな取引インフラの実現にどのように役立つかを実証しています。」

Supermicroのマーケティングおよびネットワークセキュリティ担当シニア・バイス・プレジデントのMichael McNerneyは、次のように述べています。「Supermicroは、このSTAC-MLベンチマークで使用された当社のAMDシステムにより、幅広い市場への対応を続けています。当社のサーバーは金融サービス業界で最も難易度の高いワークロードに対応しており、パートナーとの協力により、機械学習ワークロード向けに非常に低いレイテンシで最高水準のパフォーマンスを提供できます。」

Silicom Denmarkのソリューション担当VPを務めるAnders Poulsenは次のように述べています。「myrtle.aiがこれらのテストに、AMD Versal PremiumをベースとするSilicomのArtenaアクセラレータカードを選択したことをうれしく思います。PCIeフォームファクターで最大級のFPGAの一つを中心に構築されたArtenaは、VOLLOにとって理想的なプラットフォームです。VOLLOと当社の低レイテンシハードウェアを組み合わせることで、要求の厳しい取引ワークロード向けに、予測可能なマイクロ秒レベルの推論を提供できます。」

ML開発者は今すぐ、FPGAツールや専門知識を必要とせずに、自身のモデルがVOLLO上でどのように動作し得るかを評価できます。詳細については、vollo.myrtle.aiをご覧いただくか、今すぐmyrtle.ai（fintech@myrtle.ai）までお問い合わせください。

ベンチマークの全結果は、http://www.STACresearch.com/MRTL260323のSTACレポート（SUT ID MRTL260323）でご覧いただけます。

myrtle.aiについて

myrtle.aiは、主要FPGAサプライヤー各社のFPGAベースプラットフォーム上で世界最高水準の推論アクセラレータを提供するAI/MLソフトウェア企業です。幅広いニューラルネットワークの専門知識を有するmyrtle.aiは、フィンテック、無線通信、LLM、音声処理、レコメンデーションなどの用途向けにアクセラレータを提供してきました。

VOLLO、VOLLO Accelerator、VOLLOロゴは、myrtle.aiの登録商標です。

「STAC」およびSTACのすべての名称は、Strategic Technology Analysis Center, LLCの商標または登録商標です。AMD、AMDロゴ、Versal、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

[1]www.STACresearch.com/MRTL260323

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2965395/Myrtle_ai.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2965394/Myrtle_ai_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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