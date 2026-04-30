医療社団法人 陽明会(所在地：広島県広島市、理事長：松島 崇明)は、運営するLEILANI DENTAL SALON・矯正歯科 内にて、日本初となる、咬み合わせと全身のつながりに着目し、お口まわりから姿勢・骨格までをトータルに見つめる新しい発想のヘルスケアサロン「MAHINA LAGOON、マヒナラグーン」を4月1日に本格オープンいたしました。

マヒナラグーンは国家資格を持つ歯科衛生士の医学的知見と、熟練の整体技術を融合させ、口元と全身のバランスから長引く不調にアプローチする新たなケアサービスを提供します。なかなか改善しない全身のコリ・痛みや、原因のわからない不調に悩む方に向けた革新的なオーラルケアです。





歯科衛生士の技術と熟練の整体技術で、内外から美を引き出します。





■ サービス開始の背景：ストレス社会における「咬合の歪み」と歯科医療の課題

昨今、長時間のパソコン・スマートフォン操作やストレスの増加により、無意識のうちに歯を強く噛み締めることでの「咬合の歪み」や「歯ぎしり」に悩む人が急増しています。これらは歯のすり減りだけでなく、全身のコリや痛みを引き起こす原因となります。

しかし、従来の歯科医療において、咬合の歪みへのアプローチは「就寝時のマウスピース装着による対症療法」が主流であり、筋肉の緊張そのものを根本から解きほぐすには至らないケースが少なくありませんでした。一方で、一般的な整体などでは、口腔内から筋肉に直接アプローチすることは困難です。

こうした歯科医療現場の課題から、10年以上患者様の痛みに向き合ってきた認定歯科衛生士の塚田莉奈と、2万件以上の臨床経験を持つ姿勢改善専門整体師の福田孝裕がタッグを組みました。「口腔周囲筋の過緊張・姿勢の歪み・ストレスの連動」に歯科医師監修で機能的なアプローチを行う、歯科医院発だからこそできる複合型サロンとして、MAHINA LAGOON、マヒナラグーンを立ち上げるに至りました。





医療社団法人陽明会理事長・歯科医師 松島 崇明監修





レイラニデンタルサロン内にてサービス開始





■ 「マヒナラグーン」の特長

マヒナラグーンでは、筋肉の緊張を直接解きほぐす「口腔周囲筋ケア」と、全身の骨格バランスを整える「身体ケア」を軸に、痛みの悪循環を断ち切る以下のサービスを展開いたします。





1. 広島県初の口腔周囲筋ケア認定歯科衛生士によるアプローチ

国家資格を持つ歯科衛生士が、咬合の歪みによってこわばったお顔の筋肉や口腔内に直接アプローチし、優しくほぐします。顎の緊張や無意識の噛み締めにアプローチし、お口周りからくる頭痛や肩こりなどを整えるサポートをします。





お顔の筋肉に直接アプローチし、シャープなフェイスラインへ





2. 姿勢改善専門整体師によるオーダーメイド整体

姿勢・歩行分析に基づき、独自の“楓月式足技整体(R)”を用いて体をケアします。咬合の歪みの原因にもなる猫背などの姿勢バランスを調整し、首肩や腰などの不調を心地よくほぐします。





独自の楓月式足技整体で内側から美を引き出します。





3. 歯科医院ならではの「注射針を使用しないヒアルロン酸導入」

口腔内ケアの一環として、専用機器『Elastic-G2』を導入。エレクトロポレーション等の機能により、注射針を使わずに成分を角質層まで浸透させます。咬合の歪みや加齢によるお口周りの悩みをケアし、健やかな状態へと導きます。





歯科医院だからこそできる、最新鋭のアプローチ





マヒナラグーンでは今後も、「口から整える。美しさも健康も、10年先まで。」という理念のもと、広島の皆様の健やかな生活とQOL向上に貢献してまいります。









■店舗情報

店舗名： MAHINA LAGOON(マヒナラグーン) / レイラニデンタルサロン

所在地： 〒730-0034 広島県広島市中区新天地5-16アーバス並木3F

URL ： https://www.leilani-ds.com/





南国風の落ち着いた空間で、お口周りをゆったりとほぐします。





静かな空間で、身も心もリラックスしたひとときを。