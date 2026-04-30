株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」は、“知る・学ぶから、はじまる未来”をテーマに、さまざまな社会課題に向き合い、読者と一緒にその解決策を探る、記事やブログを公開しています。

このたび、実用化が進む自動運転技術の現在地と未来社会を考える「学び記事」を公開しました。合わせて、身近な話題を切り口にした短編ブログ「編集室ブログ」、4月公開の全8記事もおしらせします。









■2026年4月の学び記事

パスコ地球の学校_自動運転の実用化で社会はどう変わる？

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/20260427/

全国的に問題になっているドライバー不足。地方の路線バスの本数減や運転手の過重労働による交通事故などのニュースもありますが、解決策として期待が高まるのが自動運転技術の開発です。ドライバーの操作を必要とせず、自動車やバス、トラックなどを走行させる自動運転の技術の現在地と、社会に及ぼす効果を学びます。









■2026年4月の編集室ブログ

日常、非日常で目にする一枚の写真から考える社会課題、「今日は〇〇の日」などの切り口から、編集室メンバーの自由な視点で執筆するブログです。

4月は8件のブログを公開しました。





社会課題を学ぶ、次のきっかけに。

「地球の学校」をリニューアルしました

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260428/

(2026年4月28日掲載)





社会課題を学ぶ、次のきっかけに。「地球の学校」をリニューアルしました





これからの時代の「通行手形」道路を支える石畳と通行ルール

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260427/

(2026年4月27日掲載)





これからの時代の「通行手形」道路を支える石畳と通行ルール





「ゴミ」が「宝物」に。アースデイに考えるモノの価値

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260422/

(2026年4月22日掲載)





「ゴミ」が「宝物」に。アースデイに考えるモノの価値





地図の日に考える、日本の地図のはじまり

地図の歴史を辿る

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260419/

(2026年4月19日掲載)





地図の日に考える、日本の地図のはじまり





子や孫の世代が「少し生きやすくなった」と感じられる未来へ

21世紀第2クォーター始まりの誓い

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260414/

(2026年4月14日掲載)





子や孫の世代が「少し生きやすくなった」と感じられる未来へ。21世紀第2クォーター始まりの誓い





街路樹はただの木じゃない。

私たちの暮らしを支えるその役割とは？

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260409/

(2026年4月9日掲載)





街路樹はただの木じゃない。私たちの暮らしを支えるその役割とは？





時を超えて残り続ける城

城の日に見つめ直すその存在意義

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260406/

(2026年4月6日掲載)





時を超えて残り続ける城。城の日に見つめ直すその存在意義





上高地の渋滞対策と自然を護る取り組み

混雑の先に見えた絶景

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260402/

(2026年4月2日掲載)





上高地の渋滞対策と自然を護る取り組み。混雑の先に見えた絶景





■「地球の学校」について https://geoschool.pasco.co.jp/

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手・筆者となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。









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