巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS 栃木矢板店』(所在地：〒329-2162 栃木県矢板市末広町25-1ベイシア矢板店内1階)を2026年4月24日(金)にオープンいたしました。





「キッズランドUS 栃木矢板店」グランドオープン！





キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/









■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









■園内には約30種類以上ものユニークでスペシャルな遊びが大充実

【牧場コーナー】

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。





牧場コーナー





【動物園コーナー】

かわいい小動物たちが大集合！ほっと癒やされる人気コーナーです。





動物園コーナー





【ボールプール】

宇宙空間の様なコーナー内には、ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさん。





ボールプール





【セルフ写真館】

照明設備や撮影用衣装が完備されているセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけます。





セルフ写真館





【乗りもの】

パンダメリーゴーラウンドや、ひとり用観覧車など楽しい乗りものが大集結！





乗り物





【おままごとコーナー】

おままごと用のおもちゃが大充実！ごっこ遊びを思う存分楽しめるコーナー。





おままごとコーナー





【プリクラ】

お子様と一緒に撮影をお楽しみいただけるプリクラは、1家族につき1回無料でご利用いただけます。





プリクラ





【ゲームコーナー】

大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ！ご家族一緒に夢中になってお楽しみいただけます。





ゲームコーナー





■雨の日も花粉の辛い時期も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー

【スーパージャングルジム】

巨大ジャングルジムの中にはライトが光るすべり台やトンネルなどワクワクする仕掛けが盛りだくさん。





スーパージャングルジム





【公園コーナー】

ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【カートコーナー】

お好きなカートを選んでコース内のドライブをお楽しみいただけます。





カートコーナー





【ご利用料金】

お子様 ： 1時間パック800円、平日1日パック1,000円、休日3時間パック1,300円

保護者様： 1日パック700円(全パック共通)

※0歳のお子様は無料。

※料金は2026年4月30日(木)時点のものです。最新の料金は公式HPをご確認ください。









【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland





名称 ： キッズランドUS 栃木矢板店

所在地 ： 〒329-2162 栃木県矢板市末広町25-1ベイシア矢板店内1階

オープン日： 2026年4月24日

URL ： https://kidslandus.com/shop/tochigi-yaita/