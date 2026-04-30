津軽三味線日本一決定戦実行委員会は、記念すべき「第20回津軽三味線日本一決定戦」を、2026年5月3日(日)・4日(月)の2日間、本場・青森市のリンクステーションホール青森にて開催します。





日本一の部出場者





大会の幕開けを飾るのは80名以上の奏者による圧巻の大合奏です。会場の空気を震わせる迫力のサウンドは20回記念大会にふさわしい感動をお届けします。

国内最高峰の大会とされる最大の特徴は、ソロの「曲弾き演奏」と、伝統の真髄である「唄づけ伴奏」の両部門の合計点で真の日本一を決定する点にあります。技術だけでなく、唄い手の呼吸を読みながら合わせる総合力が問われる頂上決戦です。

2日間の大会中、ジュニアからシニアまで全国から集結した100組以上の挑戦者が、その音色を競い合います。観覧は無料、どなたでも直接会場へお越しいただけます。津軽の風土が育んだ、豪快かつ繊細な響きををぜひ体感してください。









■開催概要

日時 ： 2026年5月3日(日)～5月4日(月・祝) 午前9:30開場

料金 ： 無料(※入場整理券なし、直接会場にお越しください)

会場 ： リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

主催 ： 津軽三味線日本一決定戦実行委員会・

特定非営利活動法人 津軽三味線全国協議会・

青森市教育委員会

大会ホームページURL： http://www.tsugaru-syamisen.com/japan.html









■大会スケジュール

＜大会1日目 5月3日(日)＞

津軽三味線大合奏

初級者の部

中級者の部

上級者女性の部

上級者男性の部





＜大会2日目 5月4日(月・祝)＞

ジュニアの部

日本一の部(曲弾き)

シニアの部

団体りんごの部

団体ねぶたの部

日本一の部(唄づけ)

日本一の部優勝者による演奏





※当日の進行状況により、時間が変更する場合もあります。

※各部終了後に表彰式を行います。