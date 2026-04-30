株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市 代表取締役社長：中山ユカリ）は、累計出荷数2,000万個*を突破した「すっぴんシリーズ」から、シリーズ初となるスキンケアマスク「すっぴんフェイスマスク」 を2026年4月28日より、ドン・キホーテにて限定発売いたします。 （一部店舗では取り扱いのない場合がございます） ＊2015年1月～2025年9月メーカー出荷実績(旧品を含む)より算出

＜開発背景＞

https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/

この様な中、素肌そのものをもっときれいにする新しい提案として、シリーズでは初となるフェイスマスク2種類を発売いたします。CICA（ツボクサ）と桃花、それぞれの植物繊維をシートに練り込んだマスクは、１枚あたりに美容液1本分（約20mL）をたっぷり含んだ贅沢仕様。高密着シートとナノ化技術による高浸透※1 処方で、うるおいを角質層のすみずみまでしっかり届けます。 注目の美容成分「白玉グルタチオン※2」を共通の主成分に、CICA（ツボクサ）タイプは2種のビタミンC誘導体※3などを配合し、毛穴やくすみ※4にアプローチ。まるで白玉のような透明感とツヤを与えます。桃花タイプは3種のヒアルロン酸※5などを組み合わせ、ハリ・ツヤをもたらし、もぎたての白桃のようなふっくらとしたすっぴん肌へ導きます。 色付きシートというユニークな仕様で、使用中の姿もSNS映え。うれしい効果が楽しめる、特別なマスク時間をお届けします。

＜商品概要＞

①クラブ すっぴんフェイスマスク CI（透き通るホワイトジャスミンの香り） ②クラブ すっぴんフェイスマスク PE（もぎたてピーチの香り） 容量：各７枚入り（各140mL） 価格：各990円(税込)

＜商品特長＞

植物繊維を練り込んだ高密着シートに、美容液１本分のうるおいをぎゅっと凝縮。 ぷるぷるのツヤと透明感があふれる、自信のすっぴん肌に導きます。

①“植物繊維”を練り込んだ色付きシートマスク

①クラブ すっぴんフェイスマスク CI （透き通るホワイトジャスミンの香り）＊ジェル状シート ★CICA繊維練り込みマスク 毛穴やくすみ※4にアプローチしまるで白玉のような透明感とツヤを与えます。 白玉グルタチオン※2 × ２種のビタミンC誘導体※3 【モイストシールド処方】 ＊３種のセラミド※7・ハトムギ種子エキス・水溶性コラーゲン配合。 ハリのあるみずみずしい肌に整えます。（全て保湿成分） 【その他の配合成分】 ・CICA（ツボクサ葉エキス)※8 ・アゼライン酸誘導体※9 ・真珠エキス※10

②クラブ すっぴんフェイスマスク PE（もぎたてピーチの香り） ★桃花繊維練り込みマスク 乾燥くすみ肌にうるおいをチャージし、まるで白桃のようなハリとツヤを与えます。 白玉グルタチオン※2 × ３種のヒアルロン酸※5 【ピーチモイストコンプレックス処方】 ＊モモ果汁・モモ葉エキス・ナイアシンアミド・水溶性コラーゲン配合。キメを整え、透明感あふれるぷるツヤな肌に。（全て保湿成分） 【その他の配合成分】 ・ダイズ種子エキス※11 ・アルブチン※8 ・プラセンタエキス※8

②高密着のシートとナノ化技術により、高浸透※1＆高保湿を実現

・シート１枚に約１本分（20mL）の美容液が含まれており、高密着シートが肌にぴたっとフィットします。 ・ナノサイズの美容液成分（4種のナノ化ビタミン※12・ナノ化アルガンオイル※13）が角質層内深くまで浸透し、肌のすみずみまでうるおいを届けます。

③３分でOK！忙しい日でも”ながらスキンケア“で続けやすい

・夜の洗顔後のお手入れはもちろん、朝のメイク前の肌の土台づくりにも使えます。

④やさしさを追求した処方設計

・アレルギーテスト済（＊全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） ・素肌に嬉しいフリー処方

＜使用用途＞

①袋からマスクを取り出して広げます。 ②最初に目の位置、次に口の位置にマスクをあわせてから、顔全体にフィットさせてください。 ③そのまま３～５分（乾燥が気になる方は10分程度）おいてからマスクをはがし、残った美容液をよくなじませてください。

※1 角質層まで ※2 グルタチオン（保湿成分） ※3 ３－O－エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド（整肌成分） ※4 乾燥による ※５ ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na（保湿成分） ※6 毛穴の気になる肌へ潤いを与える ※7 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP ※8 整肌成分 ※9 アゼロイルジグリシンK（整肌成分） ※10 加水分解コンキオリンタンパク（保湿成分） ※11 保湿成分 ※１2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、パンテノール、パルミチン酸レチノール（整肌成分） ※13 アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

すっぴんシリーズについて

クラブすっぴんシリーズは素肌をもっときれいに見せる、24時間いつでも使えるスキンケア発想のシリーズで、多くの方々にご愛用いただいております。 中でも、ひと塗りで肌悩みをカバーし、透明感のある理想的な素肌を演出する「すっぴんパウダー」は、シリーズの主要アイテムとして、様々な香りや肌悩みへの対応、冷感やUVカットを兼ね備えたアイテム等、お客様に寄り添うアイテムを展開しております。 すっぴんをきれいに見せることはもちろん、素肌を休ませる・すっぴんをポジティブに楽しむ・自分の素肌に自信を持つ…、これまで以上に日々の生活に寄り添い、前向きな気持ちで過ごしていただけるように、すっぴんシリーズが応援いたします。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/ Instagram：https://www.instagram.com/club_suppin/ X： https://x.com/clubcosmetics ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077