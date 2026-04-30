ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、1974年誕生の人気キャラクター「モンチッチ」を使用した全5種類の新商品を、2026年4月30日（水）より予約販売開始いたします。 世代を超えて世界中のファンに愛されてきたモンチッチ。「レトロ可愛い」「平成ファッション」「カワイイ文化」といったZ世代のトレンドとの親和性も高く、アジア圏を中心にいま再注目を集めています。TOKOTOYZはそんなモンチッチの世界観を、ブラインドチャームからスクイーズ、トイカメラ、スマホアクセサリーまで、多彩な商品ラインナップでお届けします。

商品概要

1. シークレットキャラチャーム モンチッチ

https://tokotoyz.jp/collections/fancy-monchhichi

ベーシックカラーとパステルカラーの全6種類のモンチッチのキャラクターチャームが、ランダムで1点入ったブラインドボックスです。いずれが出ても外れのない、愛らしいラインアップとなっています。

予約受付開始日：2026年4月30日 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/） バリエーション：6種類＋シークレット1種 一般販売予定：2026年6月下旬（予定） 価格：\1,760（税込） ／ 6箱セット：\10,560（税込） 対象年齢：6才以上 素材：PVC・ポリエステル・亜鉛合金 ※小さなパーツを含みます。6才未満のお子様には与えないでください。ご使用の際は必ず保護者の指導のもとで遊ばせてください。 ラインナップ（ブラインド）： ・ベーシックカラー・パステルカラー計6種類＋シークレット1種

2.DECOLOOP モンチッチ

平成期に人気を博したビーズストラップが、令和仕様で再登場しました。付属のシールとあわせて、携帯のデコレーションをお楽しみいただけます。全6種をランダムでご用意しています。

予約受付開始日：2026年4月30日 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/） バリエーション：6種類 一般販売予定：2026年6月下旬（予定） 価格：\1,760（税込） ／ 6箱セット：\10,560（税込） 対象年齢：12才以上 ラインナップ（ブラインド）： ・全6種類

3.モンチッチ ミニフィギュアチャーム

現在SNSで人気を集めているミニチュアストラップ。カプセルトイ商品が多い中、より高いクオリティと存在感のあるサイズ感で、満足度の高い仕上がりとなっています。

予約受付開始日：2026年4月30日 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/） バリエーション：6種類＋シークレット1種 一般販売予定：2026年7月中旬（予定） 価格：\1,100（税込） ／ 6箱セット：\6,600（税込） 対象年齢：6才以上 素材：PVC・亜鉛合金 ※小さなパーツを含みます。6才未満のお子様には与えないでください。ご使用の際は必ず保護者の指導のもとで遊ばせてください。 ラインナップ（ブラインド）： ・各種 × 6種類＋シークレット1種

4. ぷにっこ モンチッチ

現在人気のスクイーズに、モンチッチが登場しました。ぷにぷにとした手触りのお顔を、触ってお楽しみいただけます。

予約受付開始日：2026年5月7日（EC予約） 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/） バリエーション：2種類（モンチッチくん・モンチッチちゃん） お届け予定：2026年6月上旬（予定） 価格：各\1,980（税込） 本体サイズ：モンチッチくん：約W66×D30×H69mm ／ モンチッチちゃん：約W66×D30×H84mm 素材：シリコン 対象年齢：12才以上 ラインナップ： ・モンチッチくん … 1種 ・モンチッチちゃん … 1種

5. 絵変わりトイカメラ モンチッチ

シャッター操作により絵柄が切り替わるトイカメラです。ライト機能により、暗い場所でもお楽しみいただけます。ストラップとしてバッグに取り付けても、可愛らしいアクセントになります。

予約受付開始日：2026年4月30日 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/） バリエーション：2種類（モンチッチくん・モンチッチちゃん） 一般販売予定：2026年5月11日（予定） 価格：各\1,320（税込） 本体サイズ：約W83×D26×H72mm 素材：PVC・ABS・亜鉛合金・ボタン電池 対象年齢：6才以上 ※ボタン電池を使用しています。小さなパーツを含みます。6才未満のお子様には与えないでください。ご使用の際は必ず保護者の指導のもとで遊ばせてください。 ラインナップ： ・モンチッチくん … 1種 ・モンチッチちゃん … 1種

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

TOKOTOYZ 公式サイト／SNS

HP：https://tokotoyz.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ X：https://x.com/tokotoyz TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580

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