Steam®・Nintendo Switch™・PlayStation®5・Apple Arcadeにて好評配信中の『HYKE:Northern Light(s)』の無償アップデート「A Witch‘s chill time」が配信開始いたしました。※Apple Arcadeに向けたアップデートは後日配信予定です。 さらに、無償アップデート「A Witch‘s chill time」配信を記念したイラストの公開、セールを実施しております。 ※以下無償アップデートの内容には製品版ゲーム本編内のネタバレを含みます。

◆無償アップデート「A Witch‘s chill time」の配信が開始！

無償アップデート「A Witch‘s chill time」の配信が開始いたしました。 Nintendo Switch™・Steam🄬・PlayStation🄬5にて配信しております。 ※Apple Arcadeに向けたアップデートは後日配信予定となります。 My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075221 Steam® ストア：https://store.steampowered.com/app/2680380/ PlayStation® ストア：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009771/

◆さらに、無償アップデート「A Witch‘s chill time」配信を記念したイラストを公開！

無償アップデート「A Witch‘s chill time」の配信開始を記念して本作のキャラクターデザインを務めるorieさんによる記念イラストを公開いたしました。

◆無償アップデート「A Witch‘s chill time」の配信に合わせて今までで最大となる26(フロ)%OFFセールを開催！

無償アップデート「A Witch’s chill time」の配信にあわせて、 今までで最大となる26(フロ)％OFFのセールを開催しております。

無償アップデートが配信となった『HYKE:Northern Light(s)』を引き続きお楽しみください。

◆無償アップデート「A Witch‘s chill time」概要

タイトル：HYKE:Northern Light(s) 無償アップデート「A Witch‘s chill time」 配信日：好評配信中 ※Apple Arcadeのみ後日配信予定です。

◆無償アップデート「A Witch‘s chill time」ストーリー

仲間たちと力を合わせワイズマンを打ち倒し、ついにオーロラとの再会を果たしたハイクたち。 激戦の日々がひと段落し、しばらく穏やかな時間が流れたある日。 オーロラの誘いに導かれ、ハイクたちは謎めいた空間へと足を踏み入れる。 そこで彼らが目にしたのは――なんと「温泉」だった。 しかし、オーロラは空間を創り出す過程で、温泉を楽しむための道具をなくしてしまったという。 失われた道具を探し出すため、ハイクたちは空間内を探索することに。 ハイクたちの“理想の温泉”を完成させるための新たな冒険が、いま幕を開ける―――

◆『HYKE:Northern Light(s)』とは

『HYKE:Northern Light(s)』は、株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区 代表取締役 戸塚 佑貴 以下アカツキゲームス）と株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）による新規共同ゲームプロジェクトです。企画・プロデュースをアカツキゲームスが、開発を株式会社ブラストエッジゲームズ（本社：東京都渋谷区 代表取締役 清水 佑輔 以下ブラストエッジゲームズ）が手掛けます。

◆スタッフ

企画・プロデュース：アカツキゲームス 開発：ブラストエッジゲームズ プロデューサー：岩野弘明 キャラクターデザイン：orie ドットアートデザイン：せたも/シロス 主題歌：Silhouette feat. ヰ世界情緒 販売： Aniplex、アカツキゲームス

◆製品情報

タイトル：HYKE:Northern Light(s) (読み：ハイク ノーザンライツ) 配信日：好評配信中 価格：Nintendo Switch™・Steam🄬：2,800円（税込） PlayStation🄬5：2,750円となります。 Apple Arcade利用料（月額制）※追加課金なし 対応機種：Apple Arcadeに対応しているiPhone／iPad／Mac／Apple TV ジャンル：2D見下ろし型アクションRPG 対応言語：日本語・中国語（繁体字・簡体字）・英語・韓国語・フランス語（フランス）・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・トルコ語・ロシア語・オランダ語・ポルトガル語（ブラジル） 収録ボイス：日本語 公式サイト（日本語版）：https://hyke-northernlights.com/ 公式サイト（英語版）：https://hyke-northernlights.com/en/ 公式X：https://x.com/project_HYKE 権利表記：©2025 Aniplex Inc. Akatsuki Games Inc.

◆配信プラットフォーム ストアページ

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075221 Steam® ストア：https://store.steampowered.com/app/2680380/ PlayStation® ストア：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009771/ App Store：https://apps.apple.com/us/app/hyke-northern-light-s/id6479881755 Nintendo Switchは任天堂の登録商標です。 ©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です “PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。 Apple, Apple Arcade, iPhone, iPad, Mac, Apple TV は Apple Inc.の登録商標です。 Apple Arcade, Apple One は Apple Inc.のサービスマークです。 iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。