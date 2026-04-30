神戸市でシネマコンプレックス「ＯＳシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、当社が展開するワークショッププロジェクト「CINE LAB（シネラボ）」の一環として、3Dプリンターの仕組みや魅力について学ぶ体験型ワークショップ「学んで・見て・描く！３Dプリンターのひみつ発見隊！～3Dプリンター製カードにオリジナルキャラクターをデザインしよう～」を、2026年5月30日（土）にＯＳシネマズ神戸ハーバーランドのロビーにて開催します。

■ 本ワークショップの魅力

本ワークショップは、最先端のものづくり技術である3Dプリンターの仕組みや活用の広がりを学び、3Dプリンターで制作されたオリジナルカードに絵を描く体験を通じて創造力を育む体験型のプログラムです。 会場では、3Dプリンター機器が実際に動く様子を見たり、出力サンプルに触れたりすることで、技術を身近に感じることができます。また、神戸のモチーフを取り入れたオリジナルキャラクターを考え、3Dプリンター製のカードに自由に描く体験を通じて、地域への親しみを育むとともに、デザインを加える過程を体験することで、ものづくりの流れや仕組みへの理解を深めます。 こうした体験を通じて、子どもたちがものづくりの魅力や広がりに気づき、3Dプリンターへの興味関心を高めるとともに、クリエイティブな思考を育むきっかけとなることを目指します。

■ 体験タイムスケジュール（所要時間：約60分）

3Dプリンターについて学ぼう（20分）

3Dプリンターの仕組みや活用事例を紹介し、未来に向けたものづくりの可能性について学びます。実際に機器が動く様子を見たり、出力サンプルに触れたりしながら、楽しく理解を深めます。

神戸を知って、オリジナルカードを作ろう（30分）

3Dプリンターでカードが出力される様子を見ながら、作品ができる流れを知ります。そのあと、あらかじめ用意された3Dプリンター製カードに、神戸をテーマにしたオリジナルキャラクターを描いて完成させます。出力されたものに表現を加えて完成へと導く工程を体験することで、ものづくりのプロセスへの理解を深めます。

神戸マップに完成したカードを配置して発表しよう（10分）

完成したカードを神戸マップ上に配置し、キャラクターの特徴や工夫した点を発表しながら、みんなで共有します。

■ イベント概要

イベント名

学んで・見て・描く！３Dプリンターのひみつ発見隊！～3Dプリンター製カードにオリジナルキャラクターをデザインしよう～

開催日時

2026年5月30日（土） ①10:00～11:00 ② 11:30～12:30 ③ 13:30～14:30 ④ 15:00～16:00

開催場所

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド ロビー中央 特設会場

対象

小学生全学年

定員

各回 10名

料金

1,000円（税込） ※会場までの交通費は各自でのご負担となります

参加方法

右記 二次元コードまたは URL（https://lin.ee/YLeJXrK）よりLINE で「CINE LAB」を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください。 ※定員になり次第終了します

主催

オーエス株式会社

協力

クリスタライズ神戸

※4月30日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

CINE LAB（シネラボ）

オーエスが映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。

■ クリスタライズ神戸 概要

■ 本社：兵庫県神戸市須磨区潮見台4-2-38-102 ■ 代表者：角田 浩紀 ■ 事業内容：3Dプリンターを活用したオリジナル造形物の企画・制作・販売。企業向けノベルティ、立体ロゴ、展示物、トロフィー、ワークショップ企画などを中心に、小ロット・短納期で対応しております。3Dプリンター専用のモデリング技術を活かし、企画段階から造形・納品まで一貫して対応しております。企業様の販促物、イベント用制作物、試作品、オリジナルグッズ等、幅広いご相談に対応可能です。 ■ URL：https://crystallizekobe.my.canva.site/

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド（会場） 概要

■ 所在地：神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 神戸ハーバーランドumie サウスモール５階 ■ アクセス：JR神戸駅 中央改札口から徒歩約5分 ■ URL：https://www.oscinemas.net ■ X：https://twitter.com/OS_Cinemas @OS_Cinemas ■ Instagram：https://www.instagram.com/os_cinemas/ ＠os_cinemas

オーエス株式会社 会社概要

■ 本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階 ■ 設立：1946年12月 ■ 代表者：代表取締役 金谷伸雄 ■ 拠点：大阪（本社）・兵庫・東京 ■ 事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業 ■ URL：https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社 エリアマネジメント・ソリューション部 担当：永井、竹田 TEL：06-6361-3556 MAIL：oscustomer@osgroup.jp

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