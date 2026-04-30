SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ)は、MYROOM株式会社(本社：熊本県熊本市、代表取締役：樫山 武朗)との代理業務委託(フランチャイズ)契約による『SBIアルヒ 熊本菊陽店』を2026年5月1日(金)にオープンいたします。





熊本菊陽店がオープンする菊陽町は、近年、半導体関連企業の進出を背景に人口流入が続いており、住宅需要が極めて高いエリアです。同店舗は、JR豊肥本線「三里木駅」から徒歩8分とアクセスが良く、駐車場やキッズスペースも完備しております。お車でのご来店を希望されるお客さまや小さなお子さま連れのご家族にも、お気軽に住宅ローンのご相談にお越しいただくことが可能です。





SBIアルヒは、「フラット35」や、当社オリジナルの変動金利商品「住宅ローン【SBI信用保証】」など、多様化するお客さまのニーズにお応えする幅広いラインナップを取り揃え、全国約100拠点※にて専門知識を持ったスタッフが対面にて住宅ローンのご相談を承ります。

今後も、お客さまのライフステージに応じた最適な住宅金融商品やさまざまなサービスの提供を通じ、豊かな暮らしの実現をお手伝いしてまいります。





※ 2025年3月末現在









『SBIアルヒ 熊本菊陽店』概要

住所 ： 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2381-1 ELGRAND菊陽I 1-A号

電話番号： 096-283-5950

営業時間： 9：00～18：00

定休日 ： 水曜日、祝日、年末年始ほか

※ご来店の際は、予めお電話もしくは以下ページから来店予約をいただくとスムーズです。

https://www.sbiaruhi.co.jp/service/coming/