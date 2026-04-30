心血管周術期のプロポフォールとデクスメデトミジン併用は死亡率低下に関連 田本氏らの研究グループが医療ビッグデータで解析

心血管周術期のプロポフォールとデクスメデトミジン併用は死亡率低下に関連 田本氏らの研究グループが医療ビッグデータで解析