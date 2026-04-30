『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』が大好評！６人に1人がオーダーする人気ぶり！

『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』が大好評！ ６人に1人※1がオーダーする人気ぶり！ ～不動の人気サンド「えびアボカド」を上回る※2売れ行き～

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2026年4月15日（水）より期間限定で販売を開始した『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』が、発売からわずか３日間で25,000食を突破したことをお知らせいたします。これは期間中サブウェイに来店した約６人に1人がオーダーした計算です。

本商品は、アメリカで親しまれている定番の「ランチドレッシング」を使用した、濃厚かつ爽やかな味わいが特長のサンドイッチです。今回の販売実績は、サブウェイの不動の一番人気商品である「えびアボカド」を上回るペース※ 2となっており、期間限定商品としては異例の好スタートとなりました。「日本には“ランチドレッシング”があまりないのでうれしい」「定番メニューにしてほしいくらいおいしい」等、販売直後から多くのお客様からのご好評のお声をいただいています。数量限定となりますので、店舗によっては売り切れとなる可能性がございます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。アメリカで愛される定番の味わいを存分に楽しめるサンドイッチを、この機会にぜひお楽しみください。

※1：4月15日～17日の3日間

※2：昼得等、時間帯バリューメニューを除く、単品・セットでの販売数で比較した場合



＜商品概要＞

チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～

販売価格：650円（税込）

カロリー：368kcal、糖質：40.0g

アメリカの人気メニューを参考に、ベーコンとチキンを組み合わせ、濃厚でまろやかなランチドレッシングの味わいを存分に楽しめる逸品。

ランチディップ

販売価格：100円（税込）

カロリー：67kcal、糖質：1.8g

アメリカで最もポピュラーなドレッシングの一つ。濃厚クリーミーな味わいに甘酸っぱさとハーブの香りが特徴でポテトにピッタリのディップソース。

【販売期間】2026年4月15日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。