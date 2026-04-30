金属リサイクル市場は、循環型経済の採用拡大を背景に、2030年まで年平均成長率7%で進展
再生材料への需要増加、産業効率の向上目標、持続可能性を重視した生産システムの進化により、安定した成長が支えられている
原材料の供給制約と持続可能性への圧力の高まりにより、産業における金属の調達および利用方法が変化している。リサイクルはもはや補助的な工程ではなく中核的戦略となり、製造業者が効率を高めコストを削減する手段として活用されている。クローズドループシステムの導入により、材料の再利用が進み、一次資源への依存を低減しながら長期的な環境目標の達成を支えている。
広範な産業構造における市場規模の位置づけ
2030年までに金属リサイクル市場は5,200億ドルを超えると予測され、金属産業全体の中で重要な役割を担う存在となる。これに対し、金属市場全体は約5,197億ドル規模に達すると見込まれ、リサイクルはその約10%を占める。さらに、金属および鉱物産業全体（約9,961億ドル規模）の中では、リサイクル活動は全体の約5%を占めると推定されている。
この位置づけは、リサイクルが補助的機能から、世界の材料供給網における構造的に組み込まれた要素へと移行していることを示している。
アジア太平洋地域が市場拡大の中心に
アジア太平洋地域は2030年までに金属リサイクル市場を主導し、2025年の2,030億ドルから年平均成長率7%で成長し、2,870億ドルに達すると予測されている。同地域の優位性は、産業規模、政策整合性、インフラ整備の組み合わせによって形成されている。
主な要因は以下の通り：
● 組織的および非組織的なスクラップ回収システムの拡大
● リサイクル可能材料の地域内取引の活発化
● 大規模リサイクル施設への投資増加
中国、インド、日本などの国々は、国内消費と世界供給網の双方を支える相互接続型リサイクルエコシステムの構築において中心的な役割を果たしている。
中国の主導は産業規模と政策支援により強化
中国は引き続き最大の国別市場となり、2025年の1,190億ドルから年平均成長率7%で成長し、2030年には1,690億ドルに達すると予測されている。その主導的地位は、大量の産業および都市スクラップの発生と、政府主導の強力な施策によって支えられている。
同国は以下への投資を継続している：
● 国家支援型リサイクル企業
● 主要都市における都市鉱山プログラム
この取り組みにより、原材料の自給率向上と環境負荷低減を同時に実現する戦略が強化されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348209/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348209/images/bodyimage2】
持続可能性と産業需要によって支えられる成長
金属リサイクル市場は、2030年まで年平均成長率7%で成長すると予測されており、世界の生産システムを再構築する複数の要因によって支えられている。
持続可能性と循環型経済の重要性が高まる中で、産業は廃棄物削減と炭素排出削減を求められている。アルミニウム、鉄鋼、銅などの金属リサイクルは、一次生産に比べて大幅にエネルギー消費が少なく、魅力的な選択肢となっている。
同時に、製造業はコスト効率と環境規制への対応を両立させるため、再生材料の利用を拡大している。自動車、建設、電子機器、包装などの分野では、リサイクル材料の活用が進んでいる。
リサイクル分野における新たな機会
新金属リサイクルおよび旧金属リサイクルの両分野で、成長機会が最も大きくなると見込まれている。これらの分野は合計で2030年までに1,470億ドル以上の市場価値を創出すると予測されている。
新金属リサイクルは、産業スクラップの発生と高度な回収技術により、860億ドルの追加成長をもたらすと見込まれている。旧金属リサイクルは、都市鉱山の取り組みやスクラップ取引ネットワークの拡大により、520億ドルの成長が期待されている。
原材料の供給制約と持続可能性への圧力の高まりにより、産業における金属の調達および利用方法が変化している。リサイクルはもはや補助的な工程ではなく中核的戦略となり、製造業者が効率を高めコストを削減する手段として活用されている。クローズドループシステムの導入により、材料の再利用が進み、一次資源への依存を低減しながら長期的な環境目標の達成を支えている。
広範な産業構造における市場規模の位置づけ
2030年までに金属リサイクル市場は5,200億ドルを超えると予測され、金属産業全体の中で重要な役割を担う存在となる。これに対し、金属市場全体は約5,197億ドル規模に達すると見込まれ、リサイクルはその約10%を占める。さらに、金属および鉱物産業全体（約9,961億ドル規模）の中では、リサイクル活動は全体の約5%を占めると推定されている。
この位置づけは、リサイクルが補助的機能から、世界の材料供給網における構造的に組み込まれた要素へと移行していることを示している。
アジア太平洋地域が市場拡大の中心に
アジア太平洋地域は2030年までに金属リサイクル市場を主導し、2025年の2,030億ドルから年平均成長率7%で成長し、2,870億ドルに達すると予測されている。同地域の優位性は、産業規模、政策整合性、インフラ整備の組み合わせによって形成されている。
主な要因は以下の通り：
● 組織的および非組織的なスクラップ回収システムの拡大
● リサイクル可能材料の地域内取引の活発化
● 大規模リサイクル施設への投資増加
中国、インド、日本などの国々は、国内消費と世界供給網の双方を支える相互接続型リサイクルエコシステムの構築において中心的な役割を果たしている。
中国の主導は産業規模と政策支援により強化
中国は引き続き最大の国別市場となり、2025年の1,190億ドルから年平均成長率7%で成長し、2030年には1,690億ドルに達すると予測されている。その主導的地位は、大量の産業および都市スクラップの発生と、政府主導の強力な施策によって支えられている。
同国は以下への投資を継続している：
● 国家支援型リサイクル企業
● 主要都市における都市鉱山プログラム
この取り組みにより、原材料の自給率向上と環境負荷低減を同時に実現する戦略が強化されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348209/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348209/images/bodyimage2】
持続可能性と産業需要によって支えられる成長
金属リサイクル市場は、2030年まで年平均成長率7%で成長すると予測されており、世界の生産システムを再構築する複数の要因によって支えられている。
持続可能性と循環型経済の重要性が高まる中で、産業は廃棄物削減と炭素排出削減を求められている。アルミニウム、鉄鋼、銅などの金属リサイクルは、一次生産に比べて大幅にエネルギー消費が少なく、魅力的な選択肢となっている。
同時に、製造業はコスト効率と環境規制への対応を両立させるため、再生材料の利用を拡大している。自動車、建設、電子機器、包装などの分野では、リサイクル材料の活用が進んでいる。
リサイクル分野における新たな機会
新金属リサイクルおよび旧金属リサイクルの両分野で、成長機会が最も大きくなると見込まれている。これらの分野は合計で2030年までに1,470億ドル以上の市場価値を創出すると予測されている。
新金属リサイクルは、産業スクラップの発生と高度な回収技術により、860億ドルの追加成長をもたらすと見込まれている。旧金属リサイクルは、都市鉱山の取り組みやスクラップ取引ネットワークの拡大により、520億ドルの成長が期待されている。