アクション俳優の新潮流「パワー系アクション」--創始者・大東賢、DVD発売と記念上映会を発表
映画におけるアクション俳優は、これまで時代ごとに異なる進化を遂げてきた。
世界では、ブルース・リーが思想性の高いアクションを提示し、ジャッキー・チェンがエンターテインメントとしての完成度を高めてきた。
また日本では、真田広之が国際的な活躍を見せ、岡田准一が高い身体能力と武術性を融合させた演技で評価を得ている。
こうした流れの中で、近年注目されているのが「パワー系アクション」という新たな表現である。
パワー系アクションは、スピードや技術だけでなく、身体の重みや衝撃、圧といった“力の実在感”を重視したアクション表現とされる。
このスタイルは、アクション俳優の大東賢が創始し確立したとされ、映像越しでも体感できる迫力が特徴とされている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage1】
こうしたパワー系アクションの現在地を示す作品として、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のDVD発売と記念上映会の開催が発表された。
DVDは2026年6月17日に発売予定で、Amazonなどで取り扱われる。
また、記念上映会は2026年5月4日、ならまちシアター青丹座にて開催される予定。
当日は、大東賢と徳丸新作が登壇し、作品の背景や制作過程についても語られる見込みだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage2】
本作は単なるアクション映画にとどまらず、新たな表現領域としてのパワー系アクションを提示する作品として位置づけられている。
映像制作の裾野が広がる中で、アクション表現においても「実在感」や「体感性」が重視される傾向が強まっている。
その中で、パワー系アクションは今後のアクション俳優の評価軸のひとつとして注目される可能性がある。
アクションの進化がどこへ向かうのか--
その一端を示す取り組みとして、今回の上映会とDVD展開に関心が集まりそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル
知る人ぞ知る
パワー系アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=-UyslJ-sJcuBhDl8
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
世界では、ブルース・リーが思想性の高いアクションを提示し、ジャッキー・チェンがエンターテインメントとしての完成度を高めてきた。
また日本では、真田広之が国際的な活躍を見せ、岡田准一が高い身体能力と武術性を融合させた演技で評価を得ている。
こうした流れの中で、近年注目されているのが「パワー系アクション」という新たな表現である。
パワー系アクションは、スピードや技術だけでなく、身体の重みや衝撃、圧といった“力の実在感”を重視したアクション表現とされる。
このスタイルは、アクション俳優の大東賢が創始し確立したとされ、映像越しでも体感できる迫力が特徴とされている。
こうしたパワー系アクションの現在地を示す作品として、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のDVD発売と記念上映会の開催が発表された。
DVDは2026年6月17日に発売予定で、Amazonなどで取り扱われる。
また、記念上映会は2026年5月4日、ならまちシアター青丹座にて開催される予定。
当日は、大東賢と徳丸新作が登壇し、作品の背景や制作過程についても語られる見込みだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage2】
本作は単なるアクション映画にとどまらず、新たな表現領域としてのパワー系アクションを提示する作品として位置づけられている。
映像制作の裾野が広がる中で、アクション表現においても「実在感」や「体感性」が重視される傾向が強まっている。
その中で、パワー系アクションは今後のアクション俳優の評価軸のひとつとして注目される可能性がある。
アクションの進化がどこへ向かうのか--
その一端を示す取り組みとして、今回の上映会とDVD展開に関心が集まりそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348294/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル
知る人ぞ知る
パワー系アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=-UyslJ-sJcuBhDl8
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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