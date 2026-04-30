TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01E Vigilantes」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』とのTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347590/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「灰廻航一」「ポップ☆ステップ」「ナックルダスター」「イレイザーヘッド」の4モデル。充電ケース天面、左右ハウジング共に作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、各計13ワードの新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは描き下ろしビジュアルデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月1日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしビジュアルデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月1日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』 INTRODUCTION
ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法イリーガルヒーローたちによる等身大の成長物語！
堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！脚本：古橋秀之 作画：別天荒人により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵ヴィランから人々を守る「選ばれし」職業＜ヒーロー＞。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法イリーガルヒーロー《ヴィジランテ》の物語。
■公式サイト：https://vigilante-anime.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347590/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「灰廻航一」「ポップ☆ステップ」「ナックルダスター」「イレイザーヘッド」の4モデル。充電ケース天面、左右ハウジング共に作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、各計13ワードの新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは描き下ろしビジュアルデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月1日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしビジュアルデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月1日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』 INTRODUCTION
ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法イリーガルヒーローたちによる等身大の成長物語！
堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！脚本：古橋秀之 作画：別天荒人により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵ヴィランから人々を守る「選ばれし」職業＜ヒーロー＞。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法イリーガルヒーロー《ヴィジランテ》の物語。
■公式サイト：https://vigilante-anime.com/