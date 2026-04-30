たった２日で完成！ 快適週末モデリング 4月30日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、MOOK「たった２日で完成！ 快適週末モデリング」を2026年4月30日(木)より全国書店で発売いたします。
メカ好きオトナのためのホビー専門誌「HJメカニクス」の好評連載企画
「桜井信之の週末2日でもここまでできる！」単行本第2弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage1】
キャラクターモデル、飛行機や戦車、スーパーカーに艦船などのスケールモデルまで、“週末の2日間だけで、プロモデラーのようなハイレベルな作例が作れるようになる”製作ドキュメント。時間単位で製作工程を詳細に解説。ライブ感溢れる新感覚のHow to記事を楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage4】
【商品情報】
たった２日で完成！ 快適週末モデリング
●発売日：2026年4月30日(木) 発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●雑誌コード：68166-28
●ISBNコード：978-4-7986-4168-3
●JANコード：9784798641683
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記 ：
(C)EDIT,All rights reserved.
(C)サンライズ
(C)1982 BIGWEST
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348173/images/bodyimage1】
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●発売日：2026年4月30日(木) 発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●雑誌コード：68166-28
●ISBNコード：978-4-7986-4168-3
●JANコード：9784798641683
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記 ：
(C)EDIT,All rights reserved.
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(C)1982 BIGWEST
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会
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