群馬県赤城山エリアに、新たなアウトドア拠点「スノーピーク赤城キャンプフィールド」がオープンしました。 豊かな自然環境に囲まれ、初心者からファミリー、アウトドア愛好者まで幅広く楽しめるキャンプ場です。赤城山の魅力を体感できる場として、多くの皆様の利用をお待ちしています。

『スノーピーク赤城キャンプフィールド』とは

「スノーピーク 赤城 キャンプフィールド」は、赤城山の山頂エリアにある県立赤城公園内に位置し、都内から車で約2時間半とアクセスも良好です。 標高約1,350mに位置する森のキャンプフィールドで、夏場は非常に涼しく、また冬は雪中や氷結した湖上のアクティビティが楽しめます。 キャンプ初心者でも楽しめる「住箱（トレーラーハウス）サイト」や愛犬と一緒に過ごせる「ドッグランサイト」など、109区画のサイトの中から楽しみ方に合わせたサイトを選択が可能です。 初心者からベテランまで、またおひとり様からご家族・仲間・愛犬連れの方まで、それぞれのスタイルに寄り添う、快適な滞在をご提供します。

施設概要

施設名称

スノーピーク赤城キャンプフィールド

オープン日

2026年4月25日（土）

所在地

群馬県前橋市富士見町赤城山1－22

営業時間

9：00～18：00（冬季9：00～17：00）水曜日定休

赤城山の魅力

（１）四季折々の自然

赤城山は、春から初夏にかけてはレンゲツツジや高山植物、秋には広葉樹林の紅葉、冬には氷上ワカサギ釣りなど、四季を通じて異なる表情を見せる自然豊かなエリアです。スノーピーク赤城キャンプフィールドでは、こうした自然の変化を間近に感じながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。朝夕で移ろう景色や星空観察など、赤城山ならではの自然体験が魅力です。

（２）多彩なアウトドアアクティビティ

登山やハイキングのほか、カヤックやボート、ワカサギ釣りなど、四季を通じて多彩なアウトドアアクティビティが楽しめるのも大きな魅力です。 大沼湖畔は市街地より気温が低く、夏の避暑地としても親しまれており、湖畔散策やピクニック、サイクリングなど、自然の中でゆったりと過ごせるアウトドアフィールドとなっています。

その他

詳細につきましては下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

https://www.snowpeak.co.jp/locations/akagi/

■所属名：群馬県 自然環境課 ■所在地：群馬県前橋市大手町１－１－１ ■電話：027‐226-2877