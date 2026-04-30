株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS」は、「PUMA（プーマ）」に別注をした「PUMA for SHIPS SPEEDCAT OG」を4月29日（水）より、全国のSHIPS店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

1999年の誕生以来、ドライビングシューズのアイコンとして支持されてきた「SPEEDCAT OG（スピードキャット OG）」。 本別注モデルでは、その普遍的なシルエットにSHIPSのブランドカラーであるネイビーを落とし込みました。アッパーからトゥ、ヒール部分のキャット刺繍までをワントーンで統一し、シュータンにはエンボス仕様のロゴを採用しました。 幅広い年齢層の方が取り入れやすい、洗練されたシックな一足に仕上げています。 付属するシューレースは、平紐のネイビーとナチュラルカラー、パラコードタイプの3種。装いに応じて表情の変化をお楽しみいただけます。 細部までこだわり抜いた「PUMA for SHIPS SPEEDCAT OG」を、この機会にぜひご覧ください。

価格：\15,950(税込み) ウィメンズサイズ：23.0cm / 23.5cm / 24.0cm / 24.5cm / 25.0cm / 25.5cm

https://www.shipsltd.co.jp/g/g315400209/

価格：\15,950(税込み) メンズサイズ：26.0cm / 26.5cm / 27.0cm / 27.5cm / 28.0cm / 28.5cm / 29.0cm

INFORMATION

https://www.shipsltd.co.jp/g/g115400081/

■発売日 2026 年4月29日（水） ■取扱店舗 SHIPS MEN 取扱店舗 / SHIPS WOMEN取扱店舗 SHIPS 公式オンラインショップ（https://www.shipsltd.co.jp/） ■本件の特集ページを5月13日（水）にファッションWEBマガジン【SHIPS MAG（https://www.shipsltd.co.jp/shipsmag/）】にて公開いたします

PUMA (プーマ) について

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75 年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。 また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。 その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。 1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 SHIPS 公式サイト https://www.shipsltd.co.jp