SMBCコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区豊洲）は、キャリアプランの早期形成やライフプランの実現に向けた現実的な生活収支イメージを養う力を若い世代に身につけていただく事を目的に、近畿大学経営学部の新入生に対してSMBCグループ金融経済教育セミナーを開催いたします。 日時 ：2026年5月より順次開講 ①5月8日（金） 10：45～12：15（キャリア・マネジメント学科） ②5月8日（金） 13：15～14：45（経営学科） ③5月11日（月） 10：45～12：15（商学科） ④5月12日（火） 10：45～12：15（会計学科） ⑤5月12日（火） 13：15～14：45（経営学科） ⑥5月13日（水） 16：45～18：15（経営学科スポーツマネジメントコース） ⑦5月14日（木） 10：45～12：15（商学科） ⑧6月3日（水） 16：45～18：15（経営学科スポーツマネジメントコース） 対象 ：近畿大学経営学部 2026年度新入生 開催方法：対面型 場所 ：近畿大学 東大阪キャンパス 21号館（大阪府東大阪市小若江3-4-1） 内容 ：人生100年時代の到来により、ライフステージは従来の3ステージモデルから マルチステージモデルへと変化している。 講義を通じて人生設計を行い、キャリアプランの早期形成を目指す。 講師 ：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 社会的価値創造推進部 上原慶祐、森川勝彦 【関連リンク】 経営学部 https://www.kindai.ac.jp/business/