株式会社フォニプロモーション（本社：東京都）主催、朗読劇『池袋ウエストゲートパーク2026』が2026年9月26日（土）～27日（日）にひらしん平塚文化芸術ホール（神奈川県平塚市見附町16-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月1日（金）19:00より〈SS席・特典付き〉先行販売開始いたします。

https://www.confetti-web.com/events/15194 https://iwgp2026.com/

本作はシリーズ初の朗読劇化となり、全4公演で実施されます。 出演には、小野大輔、櫻井孝宏、鬼頭明里、岡本信彦、松岡禎丞、八代拓、梶裕貴、井上麻里奈、畠中祐、神谷浩史ら、アニメ・エンターテインメント分野で活躍する声優が集結します。

企画背景・作品について

『池袋ウエストゲートパーク』は、作家・石田衣良氏による小説シリーズで、東京・池袋を舞台に、若者文化や社会問題を描きながら多くの読者の支持を集めてきました。 このたび、2027年に石田衣良氏がデビュー30周年を迎えることを記念して、『池袋ウエストゲートパーク』を新たな表現として朗読劇化いたします。

上演内容・ストーリー

本公演では、シリーズ第3作石田衣良『⾻⾳ 池袋ウエストゲートパーク III』（文春文庫）収録の「西口ミッドサマー狂乱」を原作に、朗読劇として再構築します。 レイヴカルチャーやドラッグ問題を背景に、都市に生きる若者たちの関係性を描く群像劇として上演します。

公演概要

朗読劇『池袋ウエストゲートパーク2026』 日程：2026年9月26日（土）～27日（日） 公演数：全4ステージ（各日昼夜公演） 会場：ひらしん平塚文化芸術ホール（大ホール） 開演時間： 9月26日（土）昼の部 15:00／夜の部 18:30 9月27日（日）昼の部 14:00／夜の部 17:30 ■出演者・配役（公演日別） 【2026年9月26日（土）】 真島マコト：小野大輔 安藤タカシ：櫻井孝宏 トワコ：鬼頭明里 エディ：岡本信彦 佐伯イッセイ：松岡禎丞 【2026年9月27日（日）】 真島マコト：八代拓 安藤タカシ：梶裕貴 トワコ：井上麻里奈 エディ：畠中祐 佐伯イッセイ：神谷浩史 ■チケット価格 SS席：11,000円 ※先行販売特典付き S席：10,000円 A席：9,000円 ■チケット販売情報 先着先行 ・受付期間：5/1（金）19:00 ～ 5/10(日) 23:59 ・入金〆切：5/12(火) 23:59 ・販売形式：先着販売 一般販売 ・販売期間： 5/23(土) 10:00～各公演開演2時間前まで ・入金〆切：各公演開演1時間前まで ・販売形式：先着販売 ・販売サイト：GETTIIS（カンフェティ） ・販売URL：http://confetti-web.com/@/iwgp2026 ※本チケットは「先着販売」です。予定枚数に達し次第終了となります。 本公演チケットのご購入には、事前のGETTIIS会員登録が必要です。 事前に下記より会員登録をお済ませください。 https://www.gettiis.jp/registration ■会社概要 会社名：株式会社フォニプロモーション 所在地：東京都 事業内容：舞台制作、キャスティング、映像制作 ほか ■企画・制作について 株式会社フォニプロモーション 一般社団法人アルテコードラボ 企画協力：文藝春秋 ■本件に関するお問い合わせ 株式会社フォニプロモーション 広報担当 HP：https://iwgp2026.com お問い合わせ：https://x.gd/m1HEP 受付時間：平日10:00～18:00

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