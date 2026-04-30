合同会社スポットライト（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43・あべのハルカス31階、代表：山下悦令）は、SNS発信に不可欠なショート動画を、企画構成から当日の撮影・編集まで一貫してプロに依頼できる「ショート動画単品スポット注文」の提供を本格開始いたします。

現在、SNS運用においてショート動画は、画像や言葉だけでは伝わりにくい商品・サービスの魅力や企業・お店の想いを分かりやすく伝えるために欠かせない要素です。しかし、企業・お店からは「自社で制作するスキルがない」「どこに発注すればいいかわからない」といった悩みが寄せられています。 本サービスは、伝えたい内容やWEBサイトの情報を共有するだけで、プロが台本構成から撮影案の作成、当日の撮影、編集までを「丸ごと」引き受ける仕組みを、1本単位で提供。デジタル広報における「技術格差」という課題を解決し、継続的な情報発信をサポートします。

■ 企業・お店を阻む「動画制作の壁」という課題 Instagramのリール、TikTok、YouTubeショートなど、ショート動画は視聴者の理解を深める非常に強力なツールです。しかし、効果的な動画を制作するには、編集スキルだけでなく、構成力や撮影のノウハウが必要となります。 多くの企業・お店では、「何を発信すべきか、どう撮ればいいか分からない」という初期段階で立ち止まってしまい、効果的な広報を断念している現状があります。このスキルの壁が、魅力ある情報の発信を阻む要因となっています。

■ サービスの特徴 WEBサイトを伝えるだけで「プロの動画制作」を丸投げ 「ショート動画単品スポット注文」は、伝えたい内容があっても何をしていいかわからないといった悩みを解決します。スポットで注文できる上に、企画の川上からプロが伴走するフルサポート型のサービスです。 台本から撮影、編集まで「丸ごと」お任せ 伝えたい内容や自社のWEBサイトを共有いただくだけで、プロがその情報を整理し、ショート動画に最適な台本を構成。さらに具体的な撮影案の作成から、当日の撮影、最終的な編集まで、制作の全工程をワンストップで代行します。 「伝わる」クオリティと圧倒的なコスパの両立 商品・サービスの魅力だけでなく、事業者の熱い“想い”を動画で可視化することで、受け取り側の深い理解を促します。動画制作を外注すると高いというイメージを覆し、1本単位で発注できる手軽さを実現しました。

■ ワンコンテンツマルチユースという考え方 制作した動画コンテンツは、Instagramのリール、TikTok、YouTubeショート、Xなど、複数のプラットフォームで活用可能 。一つのコンテンツをマルチに使うことで複数プラットフォームに対応し、露出を最大化します。最小限の工数で、プロ品質の動画コンテンツを各SNSに展開できます。

■ サービス概要 サービス名 ショート動画単品スポット注文 対象 企業（法人）、店舗、個人事業主で、すでにSNSアカウントを運用している方 対応プラットフォーム Instagram、TikTok、YouTubeショート 参考価格： 動画 30,000円＋税～ ※状況により変動する場合がございます。 対応エリア 全国どこでも対応・オンライン相談も可能

■ 地域経済の「想い」を動画で可視化する 本サービスは、単なる制作代行に留まらず、以下の価値を提供します。 技術格差の解消 専任クリエイターを置けない組織でも、最新の動画マーケティングを活用可能に。 持続可能な広報 現場の負担を最小限に抑えつつ、ショート動画を活用した「伝わる」広報体制を構築。 コスパ・タイパのバランス 低コスト・最小工数で、最新の動画トレンドに合わせた発信を支援。

■ ご利用の流れ お申し込み 1本から気軽にご相談可能。 内容の打ち合わせ（企画・台本作成） 伝えたい内容やWEBサイトを基に、プロが構成を提案。 撮影 作成した台本に沿って、当日の撮影を実施。 自分たちでの撮影もOK 動画制作（編集） 撮影素材をプロが編集し、内容を確認（校正）。 データ納品 完成動画・キャプション・ハッシュタグを納品。 投稿 各自でアカウントへアップロード。

■ 実績 介護の展示場、韓国コスメのオンラインストア、アパレルメーカーなど、様々な業種で実績がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】 合同会社スポットライト 担当者名：山下 電話番号：050-3559-3502 公式サイト：https://spotwrite-fp.com/ メールアドレス：info@spotwrite-fp.com