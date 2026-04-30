株式会社イデア(本社：東京都中野区)は、凍結したペットボトルで体幹を冷やし、溶けた後はそのまま飲用できる「体幹冷却ポーチ」を、2026年5月1日(金)よりクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売いたします。

本製品は、コンビニなどで入手できる飲料をそのまま冷却材として活用でき、冷却と水分補給を同時に行える点が特長です。





体幹冷却ポーチ





■猛暑シーズンに向けた先行販売

近年、日本の夏は猛暑日が増加し、熱中症対策の重要性が高まっています。

本製品は、こうした環境に対応する新しい冷却手段として、夏本番前に利用できるよう、クラウドファンディングでの先行販売を実施いたします。









■製品の特長





凍らせたペットボトルを入れるだけ





暑さ対策と水分補給を同時に行える点が、本製品の大きな特長です。





凍結したペットボトル(約-15℃)をそのまま冷却材として使用し、体幹を効率的に冷却します。コンビニなどで手軽に入手できる飲料を活用できるため、外出先でも継続的に使用可能です。

また、冷却に使用した飲料はそのまま飲用でき、冷却と水分補給を同時に行えます。

さらに、断熱構造との組み合わせにより、約6～9時間の冷却持続を実現しています。 ※使用環境により異なります。

なお、本製品は特許および実用新案を出願済みの構造を採用しています。





コンビニで手軽に調達





コンビニなどで手軽に入手できる飲料を活用できるため、外出先でも継続的に使用可能です。





溶けた後はそのまま飲める





■使用シーン





いつでもどこでもしっかり冷却





屋外作業やスポーツ、フェスなどの猛暑環境での使用を想定しています。通勤や日常の外出時にも手軽に活用できます。









■Makuakeプロジェクト概要

販売開始日 ： 2026年5月1日(金)

販売方法 ： クラウドファンディング「Makuake」にて先行販売

プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/taikanreikyaku/









■今後の展開

今後の猛暑対策として、幅広いシーンでの活用を想定しており、メディアでの紹介も期待しています。

なお、本製品は特許および実用新案を出願済みの構造を採用しています。









■会社概要

会社名 ：株式会社イデア

所在地 ：東京都中野区

事業内容：生活用品・健康関連商品の企画販売