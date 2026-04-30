【5月1日開始】体幹を冷やしてそのまま飲める「飲める冷却」凍結ペットボトル活用ポーチをMakuakeで先行販売
株式会社イデア(本社：東京都中野区)は、凍結したペットボトルで体幹を冷やし、溶けた後はそのまま飲用できる「体幹冷却ポーチ」を、2026年5月1日(金)よりクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売いたします。
本製品は、コンビニなどで入手できる飲料をそのまま冷却材として活用でき、冷却と水分補給を同時に行える点が特長です。
体幹冷却ポーチ
■猛暑シーズンに向けた先行販売
近年、日本の夏は猛暑日が増加し、熱中症対策の重要性が高まっています。
本製品は、こうした環境に対応する新しい冷却手段として、夏本番前に利用できるよう、クラウドファンディングでの先行販売を実施いたします。
■製品の特長
凍らせたペットボトルを入れるだけ
暑さ対策と水分補給を同時に行える点が、本製品の大きな特長です。
凍結したペットボトル(約-15℃)をそのまま冷却材として使用し、体幹を効率的に冷却します。コンビニなどで手軽に入手できる飲料を活用できるため、外出先でも継続的に使用可能です。
また、冷却に使用した飲料はそのまま飲用でき、冷却と水分補給を同時に行えます。
さらに、断熱構造との組み合わせにより、約6～9時間の冷却持続を実現しています。 ※使用環境により異なります。
なお、本製品は特許および実用新案を出願済みの構造を採用しています。
コンビニで手軽に調達
コンビニなどで手軽に入手できる飲料を活用できるため、外出先でも継続的に使用可能です。
溶けた後はそのまま飲める
■使用シーン
いつでもどこでもしっかり冷却
屋外作業やスポーツ、フェスなどの猛暑環境での使用を想定しています。通勤や日常の外出時にも手軽に活用できます。
■Makuakeプロジェクト概要
販売開始日 ： 2026年5月1日(金)
販売方法 ： クラウドファンディング「Makuake」にて先行販売
プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/taikanreikyaku/
■今後の展開
今後の猛暑対策として、幅広いシーンでの活用を想定しており、メディアでの紹介も期待しています。
なお、本製品は特許および実用新案を出願済みの構造を採用しています。
■会社概要
会社名 ：株式会社イデア
所在地 ：東京都中野区
事業内容：生活用品・健康関連商品の企画販売