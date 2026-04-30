株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木 俊介)は、2026年5月3日(日)～4日(月)の2日間、イオン秦野ショッピングセンター(くすのき広場)にて開催される今年で11回目の開催となる「秦野メダカクロスフェスタ 11th」に出展いたします。

本イベントでは、多肉植物・マルシェ・メダカフェスなど多彩なコンテンツが集結し、ゴールデンウィーク期間中に家族で楽しめる地域密着型イベントとして注目(※)されており、電動トゥクトゥク『ビベルCOCO』を実車展示いたします。※自社調べ





神奈川県伊勢原市のお隣、秦野市にて開催される秦野メダカクロスフェスタ！





■出展の背景：見るだけでなく“触れられる”体験型展示へ

今回の出展は、販売を目的とするだけでなく、「電動トライクとは何か」を実際に見て・触れて理解していただくことを目的としています。普段なかなか触れる機会の少ないEVトライクを、ゴールデンウィークの機会にぜひご体感ください。









■イベント概要

●イベント名：秦野メダカクロスフェスタ 11th

●開催日 ：2026年5月3日(日)～5月4日(月)

●会場 ：イオン秦野ショッピングセンター くすのき広場

●内容 ：メダカフェス／マルシェ／多肉植物販売／電動トライク展示 ほか









■電動トライク「ビベルトライク」「ビベルCOCO」を展示

当社ブースでは、近年注目を集めている電動トライク(EVトライク)である「ビベルトライク」およびコンパクトモデル「ビベルCOCO」を展示いたします。

https://vivel.co.jp/

●体験内容

●車両への跨り体験が可能

●スタッフによる操作・特徴の説明

●写真撮影・SNS投稿OK

※安全面を考慮し、会場内での走行体験は実施しておりません。





展示会に登場するビベルCOCOモデル





大盛況だった、秦野メダカクロスフェスタ 10thの様子





ビベルトライクは、通路の真ん中！みなさん注目してくれます！





今回登場するビベルCOCOモデル





ビベルCOCO 体験の様子





＜■電動トライク「ビベルトライク」とは＞

電動トライクは、以下のような特徴から幅広い層に支持されています。

特に、高齢者の移動手段や日常の買い物・送迎用途として注目されており、前回イベントでも多くの関心を集めました。

●普通自動車免許で運転可能

●ヘルメット不要で気軽に乗れる

●三輪構造で安定性が高い

●電動(EV)のため環境負荷が少ない

●車検・車庫証明不要で低コスト





標準装備の雨除けサイドカバー 開けているようす





標準装備の雨除けサイドカバー 閉じているようす





■代表コメント(株式会社バブル 代表取締役 鈴木 俊介)

電動トライクはまだ日本では珍しい乗り物ですが、実際に見て触れることで“思っていたより身近な乗り物だ”と感じていただけると思います。今回のイベントを通じて、ご家族や地域の皆さまに新しい移動の選択肢を知っていただければ嬉しいです。









【会社概要】

社名 ： 株式会社バブル

代表 ： 代表取締役社長 鈴木 俊介

本社所在地： 神奈川県伊勢原市下平間50-2

URL ： https://vivel.co.jp/

事業内容 ： 電動トライク「ビベルトライク」シリーズの企画・開発・販売