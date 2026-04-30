株式会社エス・エス・ビー(所在地：東京都江戸川区)は、韓国で話題となっているスイーツ「ドバイチョンドゥククッキー」を、KOKOオリジナル商品として全国のコンビニエンスストアおよび量販店にて順次発売開始いたします。

SNSを中心に注目を集め、韓国や新大久保でも話題となっている“チョンドゥククッキー”。その新しい食感と魅力に着目し、KOKOブランドとして商品化いたしました。

フレーバーは、濃厚なチョコ味と風味豊かな抹茶味の2種類。トレンド感と満足感を兼ね備えたスイーツとして展開いたします。





ドバイチョンドゥククッキー2種





商品イメージ





■韓国SNSで話題の新食感スイーツ

韓国では近年、SNSを中心に「食感」を楽しむスイーツが人気を集めています。

ドバイチョンドゥククッキーは、クッキーのザクザクとした食感と、韓国で親しまれる“チョンドゥク(もちもち食感)”を組み合わせた新しいスイーツです。異なる食感を同時に楽しめる点がトレンドにマッチして、韓国のカフェシーンでも注目されています。









■『ドバイチョンドゥククッキー』とは

韓国語では、두바이 쫀득 쿠키(ドゥバイ チョンドゥク クッキー)と表記されます。

「쫀득(チョンドゥク)」は、もちもち・弾力のある食感を意味する言葉です。

クッキーの見た目からは想像できない、“もちっとした新しい食感”が特徴のトレンドスイーツです。









■商品特徴

●チョコ味

濃厚なチョコレートにピスタチオの香ばしさを加え、カダイフのザクザク食感と、周りを包むもちもちマシュマロが重なり合う贅沢な味わい





ドバイチョンドゥククッキー_チョコ味





●抹茶味

抹茶のほろ苦さとピスタチオのコクに、ザクザクとした食感のアクセントを加え、もちもちとした食感が全体を包み込む仕上がり。

一度食べると印象に残る、食感と余韻を楽しむ贅沢なスイーツです。





ドバイチョンドゥククッキー_抹茶味





■ブランドについて

KOKOは女性が活躍する韓国食品ブランドです。

韓国の食文化をベースに、本場の味を家庭でも楽しめる商品開発を行っています。





販売先：全国のコンビニエンスストア、量販店

※商品の取り扱いは、店舗によって異なります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。









■会社概要

商号 ： 株式会社エス・エス・ビー

所在地 ： 〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-15-13

事業内容： 食料品の販売及び輸出入、商品企画製造、PB商品の開発、OEM制作

URL ： https://ssbjapan.com/index.html