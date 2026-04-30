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松戸市、流山市、柏市、我孫子市、野田市の新小学1年生に「交通安全じゆうちょう」を寄贈しました
2000年より27年間にわたり地域の子供たちの安全を支援
《 2026年寄贈数※一覧とこれまでの履歴 》
https://digitalpr.jp/table_img/2725/134040/134040_web_1.png
※寄贈者はポラス株式会社 コミュニケーション部 広報課 課長 片平 貢丈
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
ポラスグループ ポラス株式会社（ 本社： 埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、千葉県の流山市、野田市、我孫子市（4月23日）、松戸市、柏市（4月24日）の5市の教育委員会を通じて、新小学1年生全員に合計11,618冊の「交通安全じゆうちょう」を寄贈いたしました。
ポラスグループでは、2000 年より松戸市、流山市、野田市を対象に、横断歩道で手を挙げることを促すスポンジ製ツール「セーフティハンド」の寄贈を開始しました。2009 年からは、より実用的な「交通安全じゆうちょう」へと形を変え、その後柏市、我孫子市を加え、今年で27 年目を迎えます。
今後も本活動を通じて、子供たちが事故に遭わない安全・安心な街づくりに貢献してまいります。
ポラスグループでは、2000 年より松戸市、流山市、野田市を対象に、横断歩道で手を挙げることを促すスポンジ製ツール「セーフティハンド」の寄贈を開始しました。2009 年からは、より実用的な「交通安全じゆうちょう」へと形を変え、その後柏市、我孫子市を加え、今年で27 年目を迎えます。
《 2026年寄贈数※一覧とこれまでの履歴 》
https://digitalpr.jp/table_img/2725/134040/134040_web_1.png
（左上から各写真）松戸市-波田教育長、流山市-吉田教育長、柏市-田牧教育長、我孫子市-丸教育長、野田市-染谷教育長
※寄贈者はポラス株式会社 コミュニケーション部 広報課 課長 片平 貢丈
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上