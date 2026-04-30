松戸市、流山市、柏市、我孫子市、野田市の新小学1年生に「交通安全じゆうちょう」を寄贈しました

ポラスグループ ポラス株式会社（ 本社： 埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、千葉県の流山市、野田市、我孫子市（4月23日）、松戸市、柏市（4月24日）の5市の教育委員会を通じて、新小学1年生全員に合計11,618冊の「交通安全じゆうちょう」を寄贈いたしました。ポラスグループでは、2000 年より松戸市、流山市、野田市を対象に、横断歩道で手を挙げることを促すスポンジ製ツール「セーフティハンド」の寄贈を開始しました。2009 年からは、より実用的な「交通安全じゆうちょう」へと形を変え、その後柏市、我孫子市を加え、今年で27 年目を迎えます。今後も本活動を通じて、子供たちが事故に遭わない安全・安心な街づくりに貢献してまいります。