民間宇宙開拓時代到来！ASTRAXのジェネラルマネージャー川上泰子が富山県の片山学園中学校の企業訪問を受け「宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を実施！

民間宇宙開拓時代到来！ASTRAXのジェネラルマネージャー川上泰子が富山県の片山学園中学校の企業訪問を受け「宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を実施！