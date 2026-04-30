民間宇宙開拓時代到来！ASTRAXのジェネラルマネージャー川上泰子が富山県の片山学園中学校の企業訪問を受け「宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のジェネラルマネージャー・宇宙ワーママ（R）・合同会社ASTRAX SP代表の川上泰子が、富山県の片山学園中学校3年生の企業訪問を受け、「株式会社ASTRAX 企業訪問 宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を行いました。
このたび、2026年4月27日に、学校より許可をいただきましたので、プレスリリースいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348070/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348070/images/bodyimage2】
当日はASTRAX企業訪問を選択した学生が6名と引率の先生1名が参加し、川上が約1時間にわたり講演を行いました。
川上の自己紹介後、民間宇宙旅行時代の到来、ASTRAX事業の紹介について講演し、その後宇宙に行ったら何をしたい？というテーマについて話し合いました。
【講演後の感想】
●今日の講演を聞いて、宇宙に普通の人でも行けることをはじめて知った。帰ってからもいろいろ調べたりしたいし、宇宙へ行きたくなった。
●10分で宇宙に行けるなんて、自分が思っていたよりずっと短かった。知らないことを知れたのでよかった。
●元々宇宙が好きで、NASAやJAXAのことばかり調べていたが、宇宙ビジネスをやっている企業の話を直接聞くことができて、自分がやりたいことを実現するにはどうすればいいかを考えるのに、とても参考になった。
●宇宙をビジネスに使うということが思ったより進んでいた。
●宇宙旅行は選ばれた人しか行けないと思っていたけど、今はお金さえあれば簡単に行けるかもと思った。ビジネスに関しても地球に囚われすぎだったので宇宙思考を取り入れて考えていこうと思った。
●今まで宇宙に行くということを考えてこなかったけど、案外行けるのかもれないと考えられるようになった。
●昔はS Fの世界だったものが現実になってきている。早い者勝ちで第一人者になれる時代に生きる生徒たちの未来が楽しみ。
【講演概要】
演題 「株式会社ASTRAX 企業訪問 宇宙旅行の最前線へようこそ」
講師 株式会社ASTRAXジェネラルマネージャー 宇宙ワーママ 川上泰子
日時 3月6日（金） 11時00分～12時00分
場所 東京都港区 株式会社ミューズ（企業訪問取りまとめ企業）会議室
対象 片山学園中学校3年生のうち6名と引率の先生1名
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
このたび、2026年4月27日に、学校より許可をいただきましたので、プレスリリースいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348070/images/bodyimage2】
当日はASTRAX企業訪問を選択した学生が6名と引率の先生1名が参加し、川上が約1時間にわたり講演を行いました。
川上の自己紹介後、民間宇宙旅行時代の到来、ASTRAX事業の紹介について講演し、その後宇宙に行ったら何をしたい？というテーマについて話し合いました。
【講演後の感想】
●今日の講演を聞いて、宇宙に普通の人でも行けることをはじめて知った。帰ってからもいろいろ調べたりしたいし、宇宙へ行きたくなった。
●10分で宇宙に行けるなんて、自分が思っていたよりずっと短かった。知らないことを知れたのでよかった。
●元々宇宙が好きで、NASAやJAXAのことばかり調べていたが、宇宙ビジネスをやっている企業の話を直接聞くことができて、自分がやりたいことを実現するにはどうすればいいかを考えるのに、とても参考になった。
●宇宙をビジネスに使うということが思ったより進んでいた。
●宇宙旅行は選ばれた人しか行けないと思っていたけど、今はお金さえあれば簡単に行けるかもと思った。ビジネスに関しても地球に囚われすぎだったので宇宙思考を取り入れて考えていこうと思った。
●今まで宇宙に行くということを考えてこなかったけど、案外行けるのかもれないと考えられるようになった。
●昔はS Fの世界だったものが現実になってきている。早い者勝ちで第一人者になれる時代に生きる生徒たちの未来が楽しみ。
【講演概要】
演題 「株式会社ASTRAX 企業訪問 宇宙旅行の最前線へようこそ」
講師 株式会社ASTRAXジェネラルマネージャー 宇宙ワーママ 川上泰子
日時 3月6日（金） 11時00分～12時00分
場所 東京都港区 株式会社ミューズ（企業訪問取りまとめ企業）会議室
対象 片山学園中学校3年生のうち6名と引率の先生1名
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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