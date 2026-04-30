50周年記念で50%増量キャンペーン リーブ21の人気No.1※シャンプーがGWの8日間お得に!
発毛専門 リーブ 21 (本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21) は、自社通販サイト「リーブ直販」でゴールデンウィーク8日間限定のキャンペーンを実施。同サイトで人気No.1※のシャンプーを、初めてご購入の方に限り創業50周年にちなみ50%増量してお値段そのままで販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348237/images/bodyimage1】
今年創業50周年を迎えるリーブ21は、オンラインショップ「リーブ直販」にて、アクティシャンプーR「50%増量キャンペーン」を実施します。
この商品は、リーブ21の発毛施術で使用するために開発されたもので頭皮の健康を考えた天然成分を潤沢に配合。リーブ直販でも不動の人気No.1※を誇るシャンプー剤です。
まだ使ったことのない方は、この機会にぜひお試しください。
※リーブ21調べ(2004.1月～2019.3月の累計販売本数170万本以上)
50%増量キャンペーン ※初めてお求めの方限定
リーブ21のアクティシャンプーR(200ml・約1カ月分)税込\3,300を、お値段そのまま300ml(約1.5カ月分) に増量いたします。
■キャンペーン期間
2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)
■お求めはこちらから
https://www.reve21shop.co.jp/lp?u=acty_50anniversary
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348237/images/bodyimage1】
今年創業50周年を迎えるリーブ21は、オンラインショップ「リーブ直販」にて、アクティシャンプーR「50%増量キャンペーン」を実施します。
この商品は、リーブ21の発毛施術で使用するために開発されたもので頭皮の健康を考えた天然成分を潤沢に配合。リーブ直販でも不動の人気No.1※を誇るシャンプー剤です。
まだ使ったことのない方は、この機会にぜひお試しください。
※リーブ21調べ(2004.1月～2019.3月の累計販売本数170万本以上)
50%増量キャンペーン ※初めてお求めの方限定
リーブ21のアクティシャンプーR(200ml・約1カ月分)税込\3,300を、お値段そのまま300ml(約1.5カ月分) に増量いたします。
■キャンペーン期間
2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)
■お求めはこちらから
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【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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