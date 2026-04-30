【5/21開催 コマースロボ共催セミナー】 EC業務のムダを徹底削減！EC担当者の「残業を減らす」仕組み公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347990/images/bodyimage1】
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、
株式会社インターパーク（本社：北海道札幌市、代表取締役：舩越 裕勝）と共催セミナーを開催いたします。
物販事業者様を対象に、B2B EC市場の拡大と物流の多頻度小口化が進む今、
手書き・Excel・コピペに頼った業務フローからの脱却、多くの企業が陥る「手書き・Excel・コピペ」の罠。
「受注～出荷」のワークフロー自動化で、作業時間を削減した成功事例をご紹介します。
・コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
・インターパークサービスページ（サスケWorks）
https://works.saaske.com/
【本セミナーの対象者】
〇物販及びEC事業責任者：EC事業の成長戦略を担い、業務効率化や売上拡大を目指している方
〇オペレーション責任者及び担当者：受注・出荷・在庫管理など日々のEC運営オペレーションを担当している方
〇情シス・DX担当者：社内のシステム導入やデジタル化推進を主導し、業務改善に取り組んでいる方
【本セミナーに参加して得られる変化】
〇圧倒的な時短の実現：導入後に作業時間が大幅に削減された具体的な成功事例から、秘訣を公開
〇手作業の限界と脱却：多くの企業が陥る「手書き・Excel・コピペ」の罠と解決策を提示
〇最新の市場・物流動向：B2B EC市場の拡大と、物流の「多頻度小口化」の現状を整理し、対策を理解の習得
〇直感的な操作の体験：実際の画面デモで導入をイメージしやすくなるよう、具体的な操作方法を紹介
【開催概要】
タイトル：EC業務のムダを徹底削減！EC担当者の「残業を減らす」仕組み公開
開催日時：5/21（木）11:00～12:00（60分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
主催：株式会社コマースロボティクス、株式会社インターパーク
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1jOVDKtU0QIuu2jV7x4_LeAdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
■講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
■講師：千葉 春奈
株式会社インターパーク
23年4月 大学を卒業後、インターパークに入社。
現在は、営業部Worksユニットに所属。
フィールドセールスとして、クライアントの課題解決に向けた
ノーコードツール活用の提案に日々奮闘中。
カスタマーサクセス経験を活かし、顧客視点での提案を強みとする。
【インターパークのサービスについて】
https://works.saaske.com/
導入社数1,200社強、契約継続率99％
●Saaske Works（AI × ノーコードで誰でもカンタンに業務をアプリ化）
https://works.saaske.com/
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、
株式会社インターパーク（本社：北海道札幌市、代表取締役：舩越 裕勝）と共催セミナーを開催いたします。
物販事業者様を対象に、B2B EC市場の拡大と物流の多頻度小口化が進む今、
手書き・Excel・コピペに頼った業務フローからの脱却、多くの企業が陥る「手書き・Excel・コピペ」の罠。
「受注～出荷」のワークフロー自動化で、作業時間を削減した成功事例をご紹介します。
https://www.commerce-robo.com
・インターパークサービスページ（サスケWorks）
https://works.saaske.com/
【本セミナーの対象者】
〇物販及びEC事業責任者：EC事業の成長戦略を担い、業務効率化や売上拡大を目指している方
〇オペレーション責任者及び担当者：受注・出荷・在庫管理など日々のEC運営オペレーションを担当している方
〇情シス・DX担当者：社内のシステム導入やデジタル化推進を主導し、業務改善に取り組んでいる方
【本セミナーに参加して得られる変化】
〇圧倒的な時短の実現：導入後に作業時間が大幅に削減された具体的な成功事例から、秘訣を公開
〇手作業の限界と脱却：多くの企業が陥る「手書き・Excel・コピペ」の罠と解決策を提示
〇最新の市場・物流動向：B2B EC市場の拡大と、物流の「多頻度小口化」の現状を整理し、対策を理解の習得
〇直感的な操作の体験：実際の画面デモで導入をイメージしやすくなるよう、具体的な操作方法を紹介
【開催概要】
タイトル：EC業務のムダを徹底削減！EC担当者の「残業を減らす」仕組み公開
開催日時：5/21（木）11:00～12:00（60分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
主催：株式会社コマースロボティクス、株式会社インターパーク
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1jOVDKtU0QIuu2jV7x4_LeAdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
■講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
■講師：千葉 春奈
株式会社インターパーク
23年4月 大学を卒業後、インターパークに入社。
現在は、営業部Worksユニットに所属。
フィールドセールスとして、クライアントの課題解決に向けた
ノーコードツール活用の提案に日々奮闘中。
カスタマーサクセス経験を活かし、顧客視点での提案を強みとする。
【インターパークのサービスについて】
https://works.saaske.com/
導入社数1,200社強、契約継続率99％
●Saaske Works（AI × ノーコードで誰でもカンタンに業務をアプリ化）
https://works.saaske.com/
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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