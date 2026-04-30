五月病を吹き飛ばせ！新大学一年生100名へ 焼鳥丼スペシャル総額２０万円分無料プレゼント
焼鳥居酒屋「くふ楽」「福みみ」などを世界７カ国に展開する株式会社KUURAKU GROUP（本社:東京都丸の内、代表取締役：福原裕一、以下「KUURAKU GROUP」）は、２０２６年度の新大学１年生を対象に、看板メニューの「焼鳥丼スペシャル」とお茶、約2000円相当を無料で提供する
『新生活応援・特製焼鳥丼スペシャル無料プレゼント』を、２０２６年５月１８日(月)から５月２０日(水)の３日間限定で開催いたします。GWが明け、新しい環境に少しの疲れと期待が入り混じるこの時期、「食」を通じてエールを送ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348236/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348236/images/bodyimage2】
■ なぜ、いま「焼鳥丼」を贈るのか
大学生活スタートから１ヶ月。新しい環境に馴染もうと走り続けてきた新入生にとって、５月中旬は疲れや孤独を感じやすい「五月病」の時期です。私たちは「美味しいものを食べて、明日からまた頑張ろう！」という活力を届けたいと考えました。秘伝の焼鳥丼を囲み、同じ境遇の“同期”や店舗スタッフと交流することで、五月病を解消し、前向きな一歩を後押しします。
■実施概要
内容： 特製焼鳥丼スペシャルとお茶の無料提供
定員： ３日間・３店舗合計 １００名様
期間： ２０２６年５月１８日(月) ～ ５月２０日(水)
時間：全日 １６時３０分～１８時００分の間に来店
場所： １. 福みみ 新宿店： 新宿区新宿３－９－５ ２Ｆ
２. 福みみ 渋谷店： 渋谷区道玄坂２－２５－１７ Ｂ１Ｆ
３. 福みみ 銀座1：中央区銀座１－１４－１１ Ｂ１Ｆ
申込方法:「弊社採用Instagram」「弊社採用X」の専用フォームから応募、抽選により当選者決定
参加条件：２０２６年４月入学の新大学１年生であること（学生証提示）
配信元企業：株式会社 KUURAKU GROUP
『新生活応援・特製焼鳥丼スペシャル無料プレゼント』を、２０２６年５月１８日(月)から５月２０日(水)の３日間限定で開催いたします。GWが明け、新しい環境に少しの疲れと期待が入り混じるこの時期、「食」を通じてエールを送ります。
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■ なぜ、いま「焼鳥丼」を贈るのか
大学生活スタートから１ヶ月。新しい環境に馴染もうと走り続けてきた新入生にとって、５月中旬は疲れや孤独を感じやすい「五月病」の時期です。私たちは「美味しいものを食べて、明日からまた頑張ろう！」という活力を届けたいと考えました。秘伝の焼鳥丼を囲み、同じ境遇の“同期”や店舗スタッフと交流することで、五月病を解消し、前向きな一歩を後押しします。
■実施概要
内容： 特製焼鳥丼スペシャルとお茶の無料提供
定員： ３日間・３店舗合計 １００名様
期間： ２０２６年５月１８日(月) ～ ５月２０日(水)
時間：全日 １６時３０分～１８時００分の間に来店
場所： １. 福みみ 新宿店： 新宿区新宿３－９－５ ２Ｆ
２. 福みみ 渋谷店： 渋谷区道玄坂２－２５－１７ Ｂ１Ｆ
３. 福みみ 銀座1：中央区銀座１－１４－１１ Ｂ１Ｆ
申込方法:「弊社採用Instagram」「弊社採用X」の専用フォームから応募、抽選により当選者決定
参加条件：２０２６年４月入学の新大学１年生であること（学生証提示）
配信元企業：株式会社 KUURAKU GROUP
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