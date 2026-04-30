PS5版『RENNSPORT』 パッケージ版およびデジタル版販売終了のお知らせ
株式会社3goo（サングー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、PlayStation(R)5向けレーシングシミュレーションゲーム『RENNSPORT（レンシュポルト）』のパッケージ版およびダウンロード版の販売を、2026年5月31日（日）をもちまして終了する事をお知らせいたします。
これまで『RENNSPORT（レンシュポルト）』をご愛顧いただきましたお客様に、心より御礼申し上げます。
なお、2026年6月1日（月）以降のオンラインサービスに関しては、株式会社3gooからSidewalk Games LLC / U&I Entertainmentへ運営を移管いたします。本作をすでにご購入いただいているお客様につきましては、販売終了後も引き続き本作をお楽しみいただけます。
また、2026年5月31日（日）までの本作に関するお問い合わせは、3gooカスタマーサポートまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
今後とも株式会社3gooならびに当社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348207/images/bodyimage1】
【商品概要】
タイトル：RENNSPORT（レンシュポルト）
発売日: 2025年11月13日
価格:
- スタンダードエディション ：税込6,490円（ダウンロード版/パッケージ版）
- デラックスエディション：税込9,460円（ダウンロード版のみ）
ジャンル: レースシミュレーション
プレイ人数: オンライン専用1～24人
対応機種: PlayStation 5
CERO: A（全年齢対象）
対応言語(Language): 日本語、英語
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/rennsport/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: (C)2025 Nacon. (C)2025 Published by Nacon and developed by Teyon & Competition. All rights reserved.Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。(C)3goo K.K. all rights reserved.
NACON について
NACON は、ビデオゲーム市場における強力なシナジーによるノウハウの最適化を目的として、2019 年に設立された BIGBEN グループの会社です。11 の開発スタジオ、AA ビデオゲームの出版、プレミアムゲームデバイスの設計と流通を一手に担い、NACONは20年にわたる専門知識でプレイヤーのサービスにフォーカスします。
https://corporate.nacongaming.com/
About Competition Company
Competition Company is a pioneering force in the world of competitive racing simulation, dedicated to delivering next level technology and an unparalleled esports experience. As the driving force behind RENNSPORT, we are committed to pushing the boundaries of realism, accessibility, and innovation in virtual motorsports, also now with crossplay between PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC.
■会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
配信元企業：株式会社3goo
これまで『RENNSPORT（レンシュポルト）』をご愛顧いただきましたお客様に、心より御礼申し上げます。
なお、2026年6月1日（月）以降のオンラインサービスに関しては、株式会社3gooからSidewalk Games LLC / U&I Entertainmentへ運営を移管いたします。本作をすでにご購入いただいているお客様につきましては、販売終了後も引き続き本作をお楽しみいただけます。
また、2026年5月31日（日）までの本作に関するお問い合わせは、3gooカスタマーサポートまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
今後とも株式会社3gooならびに当社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348207/images/bodyimage1】
【商品概要】
タイトル：RENNSPORT（レンシュポルト）
発売日: 2025年11月13日
価格:
- スタンダードエディション ：税込6,490円（ダウンロード版/パッケージ版）
- デラックスエディション：税込9,460円（ダウンロード版のみ）
ジャンル: レースシミュレーション
プレイ人数: オンライン専用1～24人
対応機種: PlayStation 5
CERO: A（全年齢対象）
対応言語(Language): 日本語、英語
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/rennsport/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: (C)2025 Nacon. (C)2025 Published by Nacon and developed by Teyon & Competition. All rights reserved.Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。(C)3goo K.K. all rights reserved.
NACON について
NACON は、ビデオゲーム市場における強力なシナジーによるノウハウの最適化を目的として、2019 年に設立された BIGBEN グループの会社です。11 の開発スタジオ、AA ビデオゲームの出版、プレミアムゲームデバイスの設計と流通を一手に担い、NACONは20年にわたる専門知識でプレイヤーのサービスにフォーカスします。
https://corporate.nacongaming.com/
About Competition Company
Competition Company is a pioneering force in the world of competitive racing simulation, dedicated to delivering next level technology and an unparalleled esports experience. As the driving force behind RENNSPORT, we are committed to pushing the boundaries of realism, accessibility, and innovation in virtual motorsports, also now with crossplay between PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC.
■会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
配信元企業：株式会社3goo
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