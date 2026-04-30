JPモルガン・チェース、オリンピック史上初のグローバル・バンキング・パートナーに就任

国際オリンピック委員会およびJPモルガン・チェース、記念すべきワールドワイド・オリンピック・パートナー契約を発表

米ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 国際オリンピック委員会（IOC）およびJPモルガン・チェースは、歴史的なワールドワイド・オリンピック・パートナー契約を締結し、JPモルガン・チェースはオリンピック史上初の「グローバル・バンキング・パートナー」となりました。この提携は、2028年ロサンゼルス・オリンピックおよびパラリンピック競技大会（LA28大会）ならびに2030年フランス・アルプス冬季オリンピックおよびパラリンピック競技大会を対象としています。同社はまた、LA28との間で、米国代表チームおよびLA28の公式銀行となること、さらにLA28大会の創設パートナーとなることに関して合意に至りました。

今回の提携は、高い志と卓越性への共通の取り組みを象徴するものであり、アスリートと地域社会をその中核に据えています。

IOCのカースティ・コベントリー会長は、「JPモルガン・チェースはオリンピック史上初の銀行業界からのグローバル・パートナーとなり、ワールドワイド・オリンピック・パートナー・プログラムに迎え入れることをうれしく思います。この提携は、高い志と卓越性という私たちの共有する価値を象徴し、オリンピック・ムーブメントと世界中のスポーツを支援するものです。JPモルガン・チェースの持つグローバルな事業展開と専門性により、アスリートへの継続的な支援が実現し、世界中の地域社会に持続的なインパクトをもたらします」と述べています。

JPモルガン・チェースの会長兼最高経営責任者であるジェイミー・ダイモン氏は、「オリンピック・パラリンピック競技大会のワールドワイド・パートナーとして、世界中の選手、ファン、企業、および地域社会の支援に携われることを光栄に思います。オリンピック選手やパラリンピック選手は単にアスリートであるだけでなく、私たちの顧客、クライアント、そして仲間でもあります。彼らの夢は大会の域を超えるものです。彼らが故郷と呼ぶ地域社会への金融サービスの提供、トレーニング施設への資金提供、起業の支援、そして将来設計を支援します。その歩みは、私たちが日々サービスを提供する何百万人もの人々の志を映し出しており、こうしたアスリートを支援できることをうれしく思っています」と述べています。

60か国以上で事業展開を広げ、100を超える市場に顧客を擁するJPモルガン・チェースは、卓越した専門知識とリソースを活用して世界中の顧客、従業員、そして地域社会のために経済成長と機会の創出に取り組んでいます。

同社は135年以上の間、雇用創出、企業の支援、そして家庭の生活向上を図り、ロサンゼルスでの経済的機会の創出に貢献してきました。同地域では、6,000名以上の従業員と330以上の支店を通じて、500万人の個人銀行顧客と58万9,000社の小規模事業顧客にサービスを提供しています。フランスでは、1868年の事業開始以来、1,000名以上の従業員を擁しており、2018年以降、個人や起業家に経済的機会を提供する新たな事業や慈善活動への投資として1億ドルを投じています。また、ここ5年間で、国内の670社以上の投資顧客に対し、1,470億ユーロを超える融資と資本を提供しています。

今回の提携を通じて、JPモルガン・チェースはオリンピックおよびパラリンピック・ムーブメントの長期的な財務基盤を強化し、アスリート、企業、地域社会の繁栄に向けた新たな機会を創出します。同社はIOCとともに、IOCの「Athlete365」プラットフォームを活用し、アスリート向けの金融リテラシー向上に関するワークショップの開催計画を含め、アスリートを包括的に支援します。こうした取り組みや開催都市でのその他の地域投資により、オリンピック・ムーブメントが大会の枠を超えて長く受け継がれる遺産を残すことにつながります。

JPモルガン・チェースは、資産運用およびウェルス・マネジメント部門ならびにプライベート・バンキング、コマーシャル・バンキングおよび投資銀行部門におけるワールドワイド・オリンピック・パートナーとなります。米国では、同社はリテール・バンキング部門において、LA28大会の創設パートナーとなります。IOCの方針に則り、今回の提携により発生する収益は、国内オリンピック委員会やその選手たち、ならびにオリンピックおよびユース・オリンピック競技大会の組織委員会を含む、世界中のスポーツ組織の支援に充てられます。

JPモルガン・チェースについて

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE：JPM）は、米国に本拠を置く大手金融サービス企業であり、世界中で事業を展開しています。2026年3月31日時点で、総資産は4.9兆ドル、株主資本は3,640億ドルを計上しています。当社は、投資銀行業務、個人および小規模事業向け金融サービス、商業銀行業務、金融取引処理、資産運用分野において業界をリードしています。J.P.モルガンおよびチェースのブランドのもと、当社は米国内の数百万人もの顧客に加え、世界有数の企業、機関、政府機関の顧客にサービスを提供しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーに関する情報は、www.jpmorganchase.comをご覧ください。

国際オリンピック委員会について

国際オリンピック委員会は、ボランティアによって構成される非営利の民間非政府国際機関であり、スポーツを通じたより良い世界の構築に取り組んでいます。収入の90％以上をより広範なスポーツ振興活動に還元しており、これは毎日約470万米ドルが、世界中のあらゆるレベルのアスリートやスポーツ団体の支援に充てられていくことを示しています。

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