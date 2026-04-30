自動車用電子機器市場2035年7,650億米ドル規模へ拡大 電動化技術革新を背景にCAGR7.80％で成長加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動車用電子機器市場は、2025年から2035年にかけて急速に成長すると予測されています。市場規模は2025年の3,610億米ドルから、2035年には7,650億米ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は7.80％となると予想されています。この成長を牽引している要因の一つは、車両の安全性と先進運転支援システム（ADAS）の需要の高まりです。ADASシステムは、駐車支援や車線維持支援など、運転者をサポートする多機能を提供しており、特に安全性を重視する消費者の需要に応じて急速に普及しています。また、電気自動車（EV）の増加も市場拡大の重要な要因であり、EVに必要な高度な電子機器の需要が増加しています。
EVと環境規制が自動車用電子機器市場を牽引
電気自動車（EV）の普及は、自動車用電子機器市場の成長を大きく支えています。政府の環境規制やクリーンエネルギーに対する取り組みがEV市場を後押ししており、これに伴う高度な電子技術の需要が拡大しています。特に、EVにはモーター制御、バッテリー管理、エネルギー効率を向上させるための電子機器が必要であり、これらの要素が市場を牽引しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、EVの市場シェアは2020年の4％から2022年には14％に拡大しており、今後の成長が期待されています。この急成長により、自動車メーカーはより多くの電子機器を車両に組み込む必要があります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-electronics-market
高度な安全技術と規制強化が市場に与える影響
自動車の安全技術は、規制強化とともに市場に大きな影響を与えています。特に、安全運転支援システム（ADAS）や衝突回避システムの導入が進んでおり、これらのシステムは車両の安全性を高めるために重要な役割を果たしています。消費者の安全意識の高まりと、各国政府による安全基準の強化により、ADAS技術の需要が急増しています。例えば、2023年にはボッシュが自動運転ソリューションの開発を行うために、商用車向けに運転支援システムを提供する契約を締結しました。このような技術革新は、市場における競争を激化させ、各企業が安全技術の進化に注力しています。
市場の課題とコストの上昇
自動車用電子機器市場の成長には、多くの課題も伴います。特に、高度な電子機器やシステムの導入により、開発コストが大幅に増加することが市場の成長を制約しています。部品費、開発費、試験費などのコストが消費者に転嫁され、最終的には車両価格の上昇につながります。特に価格に敏感な市場では、これが障壁となり得ます。車両の総コストが上昇することで、消費者にとって購入のハードルが高くなり、これが市場成長を鈍化させる可能性があります。
主要企業のリスト：
● HELLA GmbH & Co. KGaA
● Altera
● Broadcom Ltd
● Infineon Technologies AG
● Panasonic Corporation
● Hitachi Automotive Systems, Ltd
● Microchip Technology, Inc
● NXP Semiconductors N.V
● Texas Instruments Incorporated
自動車用電子機器市場の主要セグメントと成長機会
自動車用電子機器市場は、センサー技術、電流伝送デバイス、安全システムなど、複数のセグメントに分かれています。センサー技術は特に成長が見込まれており、安全性や運転支援システムの一部として、車両の重要な機能を担っています。また、車両内の通信システムやエンターテイメントシステムに使われる電子機器の需要も増加しており、これらは車両の品質向上や消費者の快適性向上に寄与しています。さらに、OEM（オリジナル機器製造業者）市場とアフターマーケット市場の間での競争も、今後市場の成長を促進する重要な要素となります。
EVと環境規制が自動車用電子機器市場を牽引
電気自動車（EV）の普及は、自動車用電子機器市場の成長を大きく支えています。政府の環境規制やクリーンエネルギーに対する取り組みがEV市場を後押ししており、これに伴う高度な電子技術の需要が拡大しています。特に、EVにはモーター制御、バッテリー管理、エネルギー効率を向上させるための電子機器が必要であり、これらの要素が市場を牽引しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、EVの市場シェアは2020年の4％から2022年には14％に拡大しており、今後の成長が期待されています。この急成長により、自動車メーカーはより多くの電子機器を車両に組み込む必要があります。
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高度な安全技術と規制強化が市場に与える影響
自動車の安全技術は、規制強化とともに市場に大きな影響を与えています。特に、安全運転支援システム（ADAS）や衝突回避システムの導入が進んでおり、これらのシステムは車両の安全性を高めるために重要な役割を果たしています。消費者の安全意識の高まりと、各国政府による安全基準の強化により、ADAS技術の需要が急増しています。例えば、2023年にはボッシュが自動運転ソリューションの開発を行うために、商用車向けに運転支援システムを提供する契約を締結しました。このような技術革新は、市場における競争を激化させ、各企業が安全技術の進化に注力しています。
市場の課題とコストの上昇
自動車用電子機器市場の成長には、多くの課題も伴います。特に、高度な電子機器やシステムの導入により、開発コストが大幅に増加することが市場の成長を制約しています。部品費、開発費、試験費などのコストが消費者に転嫁され、最終的には車両価格の上昇につながります。特に価格に敏感な市場では、これが障壁となり得ます。車両の総コストが上昇することで、消費者にとって購入のハードルが高くなり、これが市場成長を鈍化させる可能性があります。
主要企業のリスト：
● HELLA GmbH & Co. KGaA
● Altera
● Broadcom Ltd
● Infineon Technologies AG
● Panasonic Corporation
● Hitachi Automotive Systems, Ltd
● Microchip Technology, Inc
● NXP Semiconductors N.V
● Texas Instruments Incorporated
自動車用電子機器市場の主要セグメントと成長機会
自動車用電子機器市場は、センサー技術、電流伝送デバイス、安全システムなど、複数のセグメントに分かれています。センサー技術は特に成長が見込まれており、安全性や運転支援システムの一部として、車両の重要な機能を担っています。また、車両内の通信システムやエンターテイメントシステムに使われる電子機器の需要も増加しており、これらは車両の品質向上や消費者の快適性向上に寄与しています。さらに、OEM（オリジナル機器製造業者）市場とアフターマーケット市場の間での競争も、今後市場の成長を促進する重要な要素となります。