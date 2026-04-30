宿泊施設の運営受託およびコンサルティング事業を展開する株式会社AreaLinc（本社：東京都中央区、代表取締役：尾崎 雄平、https://arealinc.co.jp/ ）は、福島県会津若松市に、バケーションステイ施設「会津鶴ヶ城STAY」を新たにオープンいたしました。 会津若松のシンボルである鶴ヶ城（会津若松城）まで徒歩2分という、歴史好きにはたまらない絶好のロケーション。「歴史ある街並みを家族や友人とゆっくり巡りたい」「大人数でも自宅のようにリラックスして過ごしたい」というニーズに応えた、他のお客様を気にすることなく、会津の日常を存分に味わえる一棟貸しスタイルの宿泊施設です。観光地へのアクセスと、プライベートな寛ぎを両立させた、新しい滞在の形を提案します。

『会津鶴ヶ城STAY』3つの特徴

1．鶴ヶ城至近、歴史と文化を巡る「観光の特等席」。

会津若松のシンボル・鶴ヶ城（会津若松城）入口まで徒歩2分という、まさに城下町の中心に位置します。近隣には、かつての武家屋敷の面影を残す通りや歴史的建造物が集まっており、朝の静かな散策も思いのまま。さらに、地元グルメを堪能できる飲食店街も徒歩5分圏内に揃い、会津観光を余すことなく楽しむための最高の拠点となります。

2．最大8名様まで。グループ・複数家族でもゆったり過ごせる2LDK 。

広々としたリビングダイニングに加え、2部屋のベッドルームを完備。 最大8名様までご宿泊いただけるため、三世代旅行や友人グループでの滞在でも、一つの屋根の下で団らんのひとときをお過ごしいただけます。

3．鶴ヶ城を「庭」にする贅沢。自炊も叶う、自由自在なプライベートステイ。

IHコンロ完備のキッチンには、炊飯器や調理器具・食器一式を完備。 地元の直売所などで手に入れた旬の食材をその場で料理するなど、従来のホテルステイでは味わえない「自分流の旅」をデザインいただけます。 また、敷地内には無料の専用駐車場（2台分）を備えており、会津若松市内はもとより、大内宿や猪苗代湖といった周辺エリアへのショートトリップに最適です。ここを拠点に数日間滞在することで、会津の歴史と日常が溶け合う奥深い旅をお楽しみいただけます。

施設概要

・施設名： 会津鶴ヶ城STAY ・所在地： 〒965-0872 福島県会津若松市東栄町8-12 ・アクセス： JR会津若松駅より車で約8分、鶴ヶ城入口まで徒歩2分、無料駐車場2台完備 ・間取り： 2LDK（最大定員8名様）、1棟貸し ・設備： IHキッチン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、湯沸かしポット、調理器具一式、食器一式完備、 バス・トイレ別、ドライヤー、アメニティ（シャンプー、リンス、ボディソープ、歯ブラシ）、タオル、全室無料Wi-Fi、無料駐車場2台 ・チェックイン／アウト： 16:00～21:00 ／～10:00 ・お支払い方法：予約時の事前決済のみ ・その他：全室禁煙 ／ペット不可

お問い合わせ先

【この記事に関するお問い合わせ先】 ・電話番号：050-3645-1885（会津鶴ヶ城STAY／会津七日町INN共通受付） ・E-mail: aizutsurugajostay@gmail.com ・担当: 三宅

運営会社概要

株式会社AreaLincについて

「宿泊施設の運営を通じて、地域の魅力を最大化する」をミッションに、ホテル・旅館の運営受託やコンサルティングを行っています。代表の尾崎をはじめ、宿泊業界の専門知識を持つチームが、その土地の個性を活かした上質な滞在体験をプロデュースしています。

・会社名：株式会社AreaLinc（エリアリンク） ・代表者：代表取締役 尾崎 雄平 ・所在地：東京都中央区日本橋浜町2-47-5 ・公式サイト：https://arealinc.co.jp/

既存施設のご案内

【STELLA STORIA 葉山】

都心から1時間30分、海まで徒歩10秒。夕暮れに波音が静かに響き、朝には柔らかな光が海辺を照らす、自然と暮らしがゆるやかに混ざり合うSTELLA STORIA葉山で、日々の「仕事」や「肩書き」をそっと脱ぎ、ただ"素の自分"に戻る、ととのいの体験を。 オーシャンフロントのウッドデッキにはヒノキの露天風呂とサウナをご用意。海まで徒歩10秒という最高の立地を余すことなく満喫していただけます。

・所在地 ： 神奈川県三浦郡葉山町堀内255 ・タイプ ： 1日1組限定 一棟貸し ・定 員 ： 最大10名 ・設 備 ： バレルサウナ、露天風呂、キッチン、リビング、寝室2室、トイレ（温水洗浄便座）、追い焚き機能付き浴室、洗濯機・ガス乾燥機 、ドライヤー、無料Wi-Fi ・アクセス ： JR逗子駅よりバスで約10分（駐車場なし・隣接コインパーキングあり）

【STELLA STORIA 由比ヶ浜】

美しい砂浜と遠浅の海が広がる由比ヶ浜。海岸の賑わいから少し歩くと現れる、大人を童心に帰らせる秘密基地のような160㎡の邸宅。日常の喧騒を忘れ、心ゆくまでリラックスした唯一無二の滞在体験を。 由比ヶ浜海岸まで徒歩1分、鎌倉大仏まで徒歩15分。160㎡の広々とした邸宅は、大切な仲間と集い鎌倉の魅力を再発見する、滞在の拠点に最適です。

・所在地 ： 神奈川県鎌倉市由比ガ浜４丁目１０－１４ ・タイプ ： 1日1組限定 一棟貸し ・定員 ： 最大10名 ・設備 ： キッチン、リビング、寝室2室、和室、書斎、トイレ（温水洗浄便座）2ヶ所、中庭、浴室、洗濯機・ガス乾燥機 ・アクセス：江ノ島電鉄「由比ガ浜駅」より徒歩5分・無料駐車場2台

【ファブール葉山別邸】

森戸海岸のほど近く、波音が聞こえるほどの希少なロケーションに位置する本施設では、日常を忘れる「海辺の暮らし」をご体感いただけます 。海まではわずか徒歩15秒という近さでで、葉山の豊かな自然と一体になれる滞在を提供します 。 特に「Room A」の屋上テラスは当施設の最大の魅力で、森戸神社から江の島方面まで広がる美しい海岸線を一望でき、夕刻には黄金色に染まる海と、その先に浮かび上がる壮大な富士山のシルエットという、この地ならではのパノラマビューを特等席でお楽しみいただけます。

・所在地 ：〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内216-23 ・タイプ：１棟２戸・一室貸切 ・定員：最大8名 ・設備（RoomA）：屋上テラス、リビング、ダイニング、寝室1室、和室 ・設備（RoomB）：リビング兼ダイニング、寝室2室 ・共通設備：3口ガスコンロ付きキッチン、トイレ（温水洗浄便座）2箇所、追い焚き機能付き浴室、洗濯機・乾燥機、ドライヤー、無料Wi-Fi、Netflix ・アクセス：JR逗子駅よりバスで10分.「清浄寺」バス停下車後徒歩2分.

【会津七日町INN】

鶴ヶ城城下町として栄えた歴史情緒あふれる「七日町通り」に位置する、機能的でリーズナブルなホテルです。JR七日町駅から徒歩3分、周遊バス停も至近で、観光やツーリングの拠点として抜群のロケーションを誇ります。 客室設備をシンプルに絞ることで低価格を実現。浮いた予算で会津のグルメやレジャーを存分に楽しみたい方に最適です。清潔な共用シャワー・トイレのほか、ラウンジには電子レンジやウォーターサーバーを完備。コーヒーを片手に「第二の居間」としてくつろげる空間が、一人旅からビジネス、合宿まで、あらゆる旅のシーンを軽やかにサポートします。

・所在地 ： 福島県会津若松市七日町3-37 ・タイプ ： 簡易ホテル（シャワー・トイレ全室共用） ・定 員 ： 1~5名（客室タイプによって異なる） ・共用設備： トイレ・シャワー・浴槽付き浴室・洗面台（ドライヤー）・ラウンジ（簡易キッチン・電子レンジ・トースター・ウォーターサーバー・お茶・コーヒー・冷蔵庫） ・アクセス ：JR会津鉄道七日町駅から徒歩３分、会津若松駅から徒歩20分（有料駐車場あり）

【西伊豆オートキャンプ場】

西伊豆の山々に囲まれ、清流仁科川が流れるキャンプ場。都会の喧騒を忘れ、非日常を満喫できる時間と場所を提供いたします。 5月中旬～6月中旬にかけてキャンプ場の目の前の仁科川でホタル舞う姿が鑑賞できます。

・所在地 ： 静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里424-1 ・タイプ ： キャンプ場（サイト区画：26区画／キャビン＆バンガロー : 5棟） ・共用設備： トイレ、炊事場 ・有料設備：お風呂、24時間シャワー、ピザ窯 ・アクセス：東京から車で3時間

【AreaLincに関するお問い合わせ先】 株式会社AreaLinc 担当：鈴木 電話番号：050-3645-0913 E-mail：info@arealinc.co.jp