池田糖化工業株式会社(本社：広島県福山市、代表取締役社長：池田 直之)は、芳香族乳酸(インドール乳酸、フェニル乳酸、ヒドロキシフェニル乳酸)を豊富に含む乳酸菌発酵粉末の開発に成功しました。本素材により、幅広い生理活性作用を持つことが知られる芳香族乳酸を、機能性食品をはじめとした多様な用途で活用されることが期待されます。





芳香族乳酸





【概要】

池田糖化工業が開発した芳香族乳酸含有粉末は、インドール乳酸、フェニル乳酸、ヒドロキシフェニル乳酸といった芳香族乳酸を高濃度で含むのが特徴です。芳香族乳酸は腸内細菌がアミノ酸を代謝する過程で生成される物質として知られていますが、食品素材として利用するには、菌株の探索や発酵条件の最適化など、技術的な課題がありました。当社はこれらの課題に対し、芳香族乳酸を高生産する菌株の選抜や発酵プロセスの改良を進め、芳香族乳酸を高含有する発酵粉末の製造技術を確立しました。また、乳酸菌発酵物をそのまま粉末化しているため、乳酸菌体(殺菌済み)や乳酸菌代謝産物も含まれており、乳酸菌発酵物としての価値も備えています。抗菌・抗酸化・免疫調節など多様な生理作用を持つ芳香族乳酸を、食品をはじめとする幅広い分野で活用できる可能性があります。









【背景】

近年、腸内細菌が産生する代謝物の機能性に注目が集まっており、芳香族乳酸もその一つとして研究が進んでいます。芳香族乳酸は、抗菌／抗ウイルス作用や免疫調節作用、抗酸化作用、腸内環境改善作用、免疫調節作用、血圧調整作用、腐敗抑制作用など多様な生理活性を有することが報告されている一方、食品素材として安定的に生産するには技術面での課題がありました。芳香族乳酸は腸内細菌がアミノ酸を代謝する過程で生産される物質として知られていますが、食品素材として利用するには、高収率で芳香族乳酸を生成できる菌株の探索や発酵条件の最適化、芳香族乳酸の安定生産法の確立などの技術課題がありました。









【発酵技術】

池田糖化工業は、芳香族乳酸の安定供給に向けて、菌株の選抜と発酵プロセスの改良を進め、高濃度の芳香族乳酸を効率的に生産できる技術を確立しました。芳香族乳酸の生産効率の高い乳酸菌を選抜し、前駆体アミノ酸の供給量と発酵条件を精密に制御することで、従来よりも高い収率を実現しました。さらに、インドール乳酸、フェニル乳酸、ヒドロキシフェニル乳酸をそれぞれ高生産可能な発酵条件を見出し、各芳香族乳酸の含有量を規格化した粉末素材の開発に成功しました。今後は量産化に向けて、生産条件などの検討を進めていく方針です。









【想定用途(素材別)】

●インドール乳酸含有乳酸菌発酵粉末(インドール乳酸：1％含有)

本素材は、インドール乳酸を高含有しています。インドール乳酸は、腸内細菌が産生するインドール系代謝物のひとつであり、以下の作用が特徴的です。





1. 特徴的な作用

・免疫調節作用：インドール乳酸はAhR(芳香族炭化水素受容体)を介して免疫バランスに関与し、腸管免疫の恒常性維持に寄与することが知られています。

・腸内環境改善作用：腸粘膜の保護や炎症抑制に関与し、腸内細菌叢との相互作用が強い成分です。





2. 応用可能性

・腸内環境改善を目的とした機能性食品

・免疫をサポートする健康素材

・ペットの腸内ケア素材

・養殖分野での疾病対策





●フェニル乳酸含有乳酸菌発酵粉末(フェニル乳酸：3％含有)

本素材は、フェニル乳酸を高含有しています。フェニル乳酸は、乳酸菌が産生する抗菌性代謝物として最も研究が進んでおり、以下の作用が特徴的です。





1. 特徴的な作用

・強力な抗菌作用：グラム陽性菌・陰性菌・真菌に対して広い抗菌スペクトルを持ち、食品の腐敗抑制に高い効果を発揮します。

・品質保持・防腐効果：微生物の増殖を抑制するため、食品の保存性向上に寄与します。





2. 応用可能性

・自然由来の食品保存料・品質保持剤

・ペットフードの腐敗抑制

・養殖飼料の衛生性向上

・抗菌性を活かしたスキンケア素材





●ヒドロキシフェニル乳酸含有乳酸菌発酵粉末(ヒドロキシフェニル乳酸：2％含有)

本素材は、ヒドロキシフェニル乳酸を高含有しています。ヒドロキシフェニル乳酸はフェノール性ヒドロキシ基を持つため、抗酸化作用に優れた芳香族乳酸です。





1. 特徴的な作用

強い抗酸化作用：ラジカル捕捉能が高く、酸化ストレスの抑制に寄与します。

抗菌作用：広範な微生物に対して抑制効果を示します。





2. 応用可能性

・抗酸化を目的とした機能性食品

・エイジングケアを意識したスキンケア原料

・酸化劣化を抑えたい食品・ペットフード









【会社概要】

商号 ： 池田糖化工業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 直之

所在地 ： 〒720-8638 広島県福山市桜馬場町2番28号

設立 ： 1935年6月1日

事業内容： カラメル、調味料、甘味料、乾燥食品、デザート食品、

その他各種食品加工、食品素材

資本金 ： 4億794万円

URL ： https://www.ikedatohka.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

池田糖化工業株式会社 食品基盤技術研究室

Tel： 084-957-3411