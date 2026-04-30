システム開発・ITインフラ構築などDX事業を展開する株式会社インフォファーム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：辻 雅文)は、同社の製造現場向け作業者管理システム「いろあとWorker Motion」の新オプション機能「AI Tracking」を2026年5月より提供開始します。ネットワークカメラとAI解析を組み合わせることで、作業者を個人単位で自動追跡し、ヒートマップ・時系列グラフによる工程改善を実現します。





いろあとWorker MotionからAI Trackingオプションを提供開始





■ 背景

多くの製造現場では、作業者の所在把握や作業時間の記録を手書き・目視に頼っており、「誰がどこで何分作業したか」をリアルタイムに把握することが困難な状況が続いています。集計だけで数時間を要するケースも多く、データに基づく工程改善が進まない要因の一つとなっています。









■ カメレオンコードとは

カメレオンコード(Chameleon Code(R))は、角度や動きに影響されず、最大100個を同時認識できるカラーバーコードです。AI Trackingは、作業着にカメレオンコードを貼り付け、カメラで認識することで作業者の個人識別を実現しています。









■ AI Trackingの特長

(1)個人を識別しながら自動追跡

作業者のヘルメット・作業服に専用の識別コードを貼り付けるだけで、カメラが個人を自動認識。一般的な人流解析AIでは難しい「誰が」まで特定した動線データを蓄積します。さらに、棚や機械の陰に隠れてもAIが骨格を推定して追跡を継続するため、データの空白が生じません。

カメレオンコードのご利用イメージ





(2)カメラ1台で最大12m先までカバー

従来製品(4m×4m)の約3倍の範囲に対応。天井・壁面どちらへの設置にも対応し、少ないカメラ台数で工場全体を把握できます。





(3)ヒートマップ・時系列グラフで改善活動に直結

蓄積データを自動でヒートマップ(エリア別滞在時間)と時系列グラフ(作業者・ライン別)に変換。改善前後のデータを比較することで、施策の効果を定量的に確認できます。

取得データから作成したヒートマップで作業者動線を見える化

取得データから作業実績の時系列グラフを作成し、作業実績を見える化。(1)





(4)既存設備を活用した低コスト導入

ネットワークカメラとサーバの追加のみで導入可能。大規模な電気工事や専用機器は不要です。









■ 導入で得られる3つの効果

【効果1】記録工数をゼロに

「誰が・いつ・どこで」を自動蓄積するため、手書き記録や目視確認が不要になります。これまで集計に費やしていた時間を、改善活動に充てることができます。





【効果2】動線・滞留ポイントが一目でわかる

蓄積データからヒートマップ(エリア別滞在時間)と時系列グラフ(作業者・ライン別)を作成可能。定性的な改善提案が、データに基づく改善に変わります。





【効果3】レイアウト変更・作業手順改善の根拠になる

滞留ポイントや移動の多いエリアを特定し、工程レイアウト変更や作業手順の見直しに活用できます。改善後のヒートマップと並べて比較すれば、施策効果を定量的に確認できます。









■ 提供概要

サービス名 ： Worker Motion AI Tracking

提供開始日 ： 2026年5月1日

対象 ： 製造業・物流業の工場・倉庫管理担当者

詳細・お問い合わせ： https://www.iroato.com/









【株式会社インフォファーム 会社概要】

商号 ： 株式会社インフォファーム

代表者 ： 代表取締役社長 辻 雅文

所在地 ： 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1丁目8-4

設立 ： 1969年11月17日

事業内容： 自社パッケージ製品の設計・開発・運用保守・および販売

システム開発・導入・運用コンサルティング

ハードウェアの保守・メンテナンス、等

資本金 ： 8,000万円

URL ： https://www.infofarm.co.jp/





※いろあとは、株式会社インフォファームが提供する製品であり、登録商標です。

※Chameleon Code(R)は株式会社シフトの登録商標です。