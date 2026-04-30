かごしまリヤカー屋台組合は、2026年5月に開始1周年を迎えるにあたり、甲突川左岸緑地で、2026年4月から来場者への感謝を込めた1周年記念キャンペーンを実施しています。





かごしまリヤカー屋台組合は「鹿児島市街地に新たな風景を創る」をコンセプトに、鹿児島の食や本格焼酎等の鹿児島の食文化を体験いただく場として甲突川左岸緑地(大久保利通銅像向かい／維新ふるさとの道)を会場に、2025年5月から毎月月末月初の定期開催(各回10日間程度)にて実施し、賑わい創出や鹿児島市中心地におけるナイトタイムエコノミーにつながる活動を行ってきました。

スタート時より沢山の方にお越しいただき、鹿児島市および県内の方、また県外など遠方からいらっしゃる方や中には海外からのインバウンド観光客の方々の来店で四季を通して賑わいのある場となり、2026年5月で1周年を迎えることとなりました。





これまでは毎月10日間ほどの開催でしたが、2026年4月からは【毎月10日から月末最終日まで】と約20日以上の開催と倍近い開催期間で実施する形となりますので、これまで以上にご利用しやすくなります。





かごしまリヤカー屋台 ロゴ





つきましては、日ごろの感謝の気持ちと更なる賑わいづくりに向けて「1周年記念キャンペーン」を実施する運びとなりました。

これまで来ていただいた方はもちろん、まだ体験できていなかった方もこの機会にぜひかごしまリヤカー屋台にお越しいただき鹿児島の食文化を、幕末・明治維新時に活躍した鹿児島の偉人を多く輩出した「維新ふるさとの道」をお楽しみいただけます。

キャンペーンの詳しい内容や、開催内容については「かごしまリヤカー屋台公式Instagram」にてご確認ください。









■かごしまリヤカー屋台公式Instagram

https://www.instagram.com/kagoshima_rearcar_yatai/?hl=ja









■開催概要/屋台店舗

【開催スケジュール】

毎月10日から月末最終日までの期間に実施

(各回約20日～22日)

※天候不良などでお休みの場合がございます

(情報は公式Instagramにて発信)





【開催時間】

16:00～21:30

※フードは21:00ラストオーダー

※ドリンクは21:15ラストオーダー

※7月～10月はサマータイムを試験的に実施(1時間営業時間延長予定)





【開催会場】

甲突川左岸緑地

維新ふるさとの道内の特設会場

(大久保利通銅像向かい)





開催会場

会場の雰囲気





【出店店舗】

(1)屋台 鹿屋ちっく

(2)タツオの屋台

(3)今日も良か晩な～屋台 BOSS

(4)ぎょうざのみっちーin屋台

(5)串焼きスタンド こはる

(6)にくと、屋台。





【その他】

(7)KOFF

※不定期出店





屋台





【協賛】

・西酒造株式会社

・小牧醸造株式会社





将来的には常設設置を目標に、鹿児島市における観光スポットとなるように広く発信・活動を行っています。