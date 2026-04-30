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株式会社GDLS（本社：東京都墨田区）は、同社が運営するライフスタイルショップ「GOOD LIFE STORE（グッドライフストア）」の公式オンラインショップを、2026年4月30日（木）21:00にオープンいたします。 GOOD LIFE STOREは、東京・墨田区曳舟に実店舗を構える、植物と暮らしの雑貨店です。 「暮らしをより豊かに」をコンセプトに、店主が目利きした一点物の植物を中心に、鉢、花瓶、テーブルウェア、インテリア雑貨、ホームアクセサリーなど、日々の暮らしに心地よさと彩りを添えるアイテムを国内外からセレクトしています。 これまでは実店舗を中心に商品をご紹介してまいりましたが、Instagramを通じたお問い合わせや、遠方のお客様からの「オンラインで購入したい」という声、ギフト需要の高まりを受け、公式オンラインショップを開設する運びとなりました。

オンラインショップ開設の背景：遠方のお客様の声とギフト需要に応えて

GOOD LIFE STOREでは、これまでもInstagramを通じて、遠方のお客様から商品に関するお問い合わせをいただく機会がありました。 実店舗に足を運ぶことが難しい方にも、GOOD LIFE STOREが提案する植物や暮らしの雑貨をお届けしたい。また、大切な方への贈り物として、植物や雑貨を選びたいという声にも応えたい。そうした思いから、今回、公式オンラインショップを開設いたしました。 植物はひとつひとつ形や表情が異なるため、オンラインで販売する商品も、実店舗の在庫と連動した一点物が中心となります。東京・曳舟の店舗で店主が目利きした植物や雑貨を、全国のお客様にお届けできることが、GOOD LIFE STOREのオンラインショップの大きな特徴です。

お取り扱いアイテム：店主が目利きした植物、少しクセのある鉢や花瓶、ポップな雑貨まで

公式オンラインショップでは、実店舗で展開している商品の中から、オンラインでもお届けできるアイテムを中心に販売いたします。 植物は、店主が一点一点その健康状態を見極め、個性を引き出すように仕立てた逸品を中心に展開します。観葉植物、サボテン、塊根植物など、独特なフォルムや表情を持つ品種を揃え、初心者の方でも取り入れやすいSサイズ・Mサイズ・Lサイズの植物から、空間のアクセントになるハンギングタイプまで幅広くラインナップします。一点物が中心のため、その時々にしか出会えないラインナップも、オンラインショップの魅力のひとつです。 お届けのスタイルにも、GOOD LIFE STOREならではのこだわりを込めました。店主が植物に合わせて鉢を選び、丁寧に植え替えた「仕立て済み」の商品は、届いたその日から暮らしの中へ取り入れやすい状態でお届けいたします。 植え替え前の植物と鉢のセット商品には、オプションでオーダーメイド土をお作りする事も可能。ご希望に応じて、植物に合わせた用土を別送でご用意し、お客様ご自身で植え替えを楽しんでいただけます。 また、植物の魅力を引き立てる少しクセのある鉢や花瓶、食卓に彩りを添えるテーブルウェア、ポップでカラフルなインテリア雑貨など、国内外からセレクトした暮らしのアクセントとなるアイテムも取り扱います。 部屋にひとつ植物があること、お気に入りのうつわで食事をすること、少し気の利いた雑貨をいつもの場所に置いてみること。そんな小さな選択の積み重ねが、日々の暮らしを少しずつ心地よく、豊かなものにしてくれる。GOOD LIFE STOREは、オンラインショップを通じても、そんな“心の豊かさ”につながるアイテムを全国へ届けてまいります。

オンラインでも安心：GUIDEページを設置し、植物や雑貨の特性を事前にご案内

植物をオンラインで購入する際には、「写真と同じものが届くのか」「配送中に傷まないか」「自分でも育てられるか」といった不安が生じやすいものです。 GOOD LIFE STOREでは、購入前に確認いただけるGUIDEページを設け、配送、返品・交換、植物の状態、雑貨の個体差などについて事前にご案内しています。 植物はひとつひとつ形や表情が異なり、季節や環境によって状態が変化するものです。陶器や雑貨についても、素材の特性や製造工程により、色味や風合いに個体差が生じる場合があります。 そうした商品の特性も含めて楽しんでいただけるよう、オンラインでのお買い物でも安心して商品を選べる環境づくりを進めています。

ギフト対応：植物や暮らしの雑貨を、大切な方への贈り物に

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GOOD LIFE STOREのオンラインショップでは、ラッピングや配送にも対応しています。 植物や花瓶、テーブルウェア、インテリア雑貨は、新生活のお祝い、引越し祝い、開店祝い、誕生日、季節の贈り物などにもおすすめです。 メッセージカードについても、準備が整い次第、サービス開始を予定しています。

実店舗について：東京・曳舟で、植物と暮らしの雑貨を直接楽しめる空間

GOOD LIFE STOREの実店舗は、東京都墨田区・曳舟にあります。 下町らしい穏やかな空気が残る住宅街の一角で、植物や鉢、花瓶、テーブルウェア、インテリア雑貨などを実際に手に取りながら選ぶことができます。 実店舗では、お客様が選んだ植物と鉢を組み合わせて仕立てるサービスも行っています。植物の状態に合わせて、古い土を取り除き、根や葉の状態を整え、植物に合わせた用土で仕立てることで、初めて植物を育てる方にも安心して迎えていただけるよう工夫しています。

今後の展開：季節企画やギフト提案、イベントを予定

GOOD LIFE STOREでは、今後、オンラインショップの商品ラインナップを順次拡充していく予定です。 季節に合わせた植物や雑貨の提案、ギフト商品の展開、キャンペーン、実店舗と連動したイベントなど、オンラインと実店舗の両方を楽しんでいただける企画も検討しています。 植物を育てること、好きな雑貨を選ぶこと、暮らしの中に小さな彩りを加えること。 GOOD LIFE STOREは、そうした日々の楽しみをお届けできるライフスタイルショップとして、今後もさまざまな提案を行ってまいります。

店主からのメッセージ

GOOD LIFE STOREは、植物や雑貨を通じて、日々の暮らしが少しでも心地よく、楽しくなるようなきっかけを届けたいという思いから生まれたお店です。植物を育てることは、特別なことではなく、毎日の中にある小さな楽しみのひとつだと思っています。 水をあげる。葉の変化に気づく。部屋の中に好きな景色ができる。そんな小さな積み重ねが、暮らしを少しずつ豊かにしてくれると感じています。 オンラインショップを通じて、遠方のお客様にもGOOD LIFE STOREのアイテムをお届けできることを嬉しく思います。植物と暮らしの雑貨を通じて、皆さまの日々に心地よい彩りを添えられたら幸いです。

▼取材・撮影について GOOD LIFE STOREでは、テレビ番組の街歩きロケ、雑誌・WEBメディアのライフスタイル特集、YouTuber様による店舗紹介や植物に関する企画など、各種取材・撮影のご相談を歓迎しております。実店舗は、植物とポップなインテリア雑貨が並ぶ2階建ての空間です。

オンラインショップ概要

店舗名：GOOD LIFE STORE（グッドライフストア） オンラインショップオープン日：2026年4月30日（木）21:00 オンラインショップ：https://gdls.official.ec/ 取扱商品：観葉植物、サボテン、多肉植物、塊根植物、鉢、花瓶、テーブルウェア、インテリア雑貨、ホームアクセサリー、園芸用品、オリジナルグッズなど ギフト対応：ラッピング・配送対応あり

実店舗概要

店舗名：GOOD LIFE STORE（グッドライフストア） 所在地：〒131-0032 東京都墨田区東向島2-42-1 アクセス：東武スカイツリーライン・伊勢崎線「曳舟駅」より徒歩約5分 営業時間：13:00～18:00 営業日：土日祝日中心 ※平日は不定期営業のため、最新情報はInstagramをご確認ください。 Instagram：https://www.instagram.com/gdls_tokyo_/ 電話番号：03-6657-5656

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92131-0032+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A2%A8%E7%94%B0%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%90%91%E5%B3%B62-42-1

本件に関するお問い合わせ先

GOOD LIFE STORE 担当：齊藤 メールアドレス：goodlifestore.tky@gmail.com 電話番号：03-6657-5656