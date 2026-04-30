コロナ禍に鶏卵生産者支援事業として2020年4月にスタートした、高級ブランドたまごバイキング「幻の卵屋さん」。全国の駅や百貨店などで期間限定催事として年間６０ヶ所ほどを展開しているが、初の直営常設店を東京都本駒込にオープンします。運営は一般社団法人日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事 上野貴史］。

本オープンは2026年5月末頃の予定。 プレオープンとしてG.W期間中にひと足早くお試しで開店。 《プレオープン詳細》 【期間】2026年5月1日(金)～5月6日(水) 【営業時間】各日14:00～20:00 【住所】東京都文京区本駒込5-72-1ファインライフ本駒込101-2 【アクセス】JR駒込駅 徒歩5分 南北線駒込駅 徒歩4分 都営バス［上58］上富士前 徒歩0秒

北海道から沖縄まで100種類以上の厳選されたブランドたまごが産地直送で日替わりで店頭に並びます。どれでも6個1,000円。 味はもちろん、香りや黄身の色、殻の色など市販のたまごとは一線を画すハイクオリティなたまごだけが常に揃っています。ゆずの香りや魚介の風味がするたまご、黄身が白くて甘いたまご、1個888円の最高級たまごが並ぶ日もあります。

たまご以外にも、研究所が開発した 「たまごかけごはんの向こう側に行ける醤油」日本たまごかけごはん研究所公式醤油1,200円 「カステラを超えたカステラ」幻のカステラ3,500円 「世界初のたまごかけごはん専用マヨネーズ」日本たまごかけごはん研究所公式マヨネーズ1,000円 「開発3年、選びきれないベストの2配合」日本たまごかけごはん研究所公式七味壱式・零式各1,000円 などユニークな商品が所狭しと並びます。

プレオープン期間は2,500円以上お買い上げで福袋チャレンジも先着300名にご用意。1～3等のどれかが必ず当たる福袋抽選会を開催。 もう催事を追いかけなくても大丈夫。 たまごかけごはんの聖地が本駒込に誕生したのです。 さあ、たまごかけごはんの向こう側へ。いってらっしゃい！

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