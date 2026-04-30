株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区／代表取締役：大竹俊活）が展開するマルゴグループ各店舗にて、 世界的ブランド同士の革新的コラボレーションから誕生した新商品「アブソルート タバスコ」を使用した様々なオリジナルカクテルの提供を開始いたします。

■世界が注目する「辛味トレンド」を、バーカルチャーへ

スウェーデン発のプレミアムウォッカ「アブソルート」と、 世界195ヵ国以上で愛されるホットソースブランド「タバスコ」。 この2つのアイコンが融合した「アブソルート タバスコ」は、 近年グローバルで拡大する“スパイシーフレーバー需要”の象徴ともいえる存在です。 マルゴグループでは、この革新的なスピリッツを単なる提供にとどめず、 “飲食店だからこそできる体験価値”として再構築。 各店舗の個性・料理・客層に合わせて、完全オリジナルのカクテルとして昇華させました。

■「辛い」だけじゃない。“クセになる旨さ”を設計

アブソルート タバスコの魅力は、単なる刺激ではなく、 香り・余韻・食欲を引き出す設計された辛味。 マルゴではそのポテンシャルを最大化するために、 ≪ 酸味／甘味／旨味／アルコールの厚み ≫ とのバランスを徹底的に調整。 “辛さ＝罰ゲーム”ではなく、“もう一杯飲みたくなる中毒性”へと昇華させています。

■マルゴグループ店舗別オリジナルカクテル

【マルゴ丸の内】 #スパイシーコーク

アブソルートタバスコ×コーラ お好みで追いタバスコも。 〈アブソルートタバスコを生かすこだわり〉 まるでクラフトコーラのような奥行きと余韻が生まれます。

【マルゴエス】 #倍倍エキスのブラッディマリー

アブソルートタバスコ×オリジナルトマトエキスでやみつきの一杯。 〈アブソルートタバスコを生かすこだわり〉 アクセントとして少量入れることで、いつまでも飲んでいられる美味しさを実現。

【マルゴグランデ】 #スパイシーソニック／＃アブソルートショット

シンプルが1番。 ライムで引き締めた飽きない美味しさ。 〈アブソルートタバスコを生かすこだわり〉 レモンピールやライムなどの柑橘系との相性抜群。

“辛さを、遊べ。” キンキンに冷えた衝撃の一杯。 アブソルートタバスコを極限まで冷やし、ショットスタイルで提供。 グラスの縁にはブラックソルトをハーフスノーであしらい、 静岡県産フルーツトマト「アメーラ」を添えた、 “飲む・かじる・追う”三位一体の新感覚ショット。

【マルゴ新橋】 #ブラッディメアリー

新橋ならではの大人カクテル。 アブソルートタバスコの赤と地中海産ブラックフォークソルトの黒で見事なコントラスト。 〈アブソルートタバスコを生かすこだわり〉 主役はアブソルートタバスコ。 ハマグリエキスの入ったクラマトトマトジュースで爽やかな飲み口。

■“フード×辛味×酒”の新しい楽しみ方を提案

マルゴグループは1987年より新宿三丁目を拠点に、ワイン文化とバーカルチャーを融合させてきました。 今回の取り組みでは、単なる流行の取り入れではなく、「辛味」という要素を食・酒・空間の中でどう楽しむかを再定義。 ・食欲を刺激する ・会話が弾む ・記憶に残る そんな“体験型カクテル”としてご提供いたします。

提供概要

■提供概要 ・提供開始：2026年4月末～６月末予定（店舗により異なる） ・提供店舗：マルゴグループ各店舗 ・詳細：公式ホームページにて順次公開各店舗の詳細はマルゴグループオフィシャルホームページをご覧くださいませ。

株式会社ワルツ

事業内容：ワインバルのマルゴグループなど東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。1987年から新宿三丁目を中心にバーやワイン文化を牽引。“現場主義”を軸に都市型カルチャーを創出し続けています。

https://05-marugo-group.com/