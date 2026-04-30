～首かけ・手持ち・卓上の3WAY仕様新型ハンディファン。新発売記念20%OFFキャンペーン実施中～

LAMAブランドは、これから本格化する猛暑シーズンに向けて、冷却・送風・保湿を1台に集約した多機能ハンディファン FY31 を発売いたしました。 近年、日本の夏は気温上昇が続き、通勤・通学・屋外イベント・スポーツ観戦・レジャーなど、外出時の暑さ対策ニーズが高まっています。一方で、「風量は強いけれどすぐ電池切れ」「冷たさはあるけど音が気になる」「持ち歩きづらい」といった声も少なくありません。 FY31は、そうした夏の悩みに応えるため、冷却性能・静音性・長時間使用のバランスにこだわって開発された新モデルです。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100566/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100643.html

商品特長

ワンタッチでW冷却。氷感プレート＋ミストで素早くクールダウン

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100566/

本体にはTEC半導体冷却システムを採用しています。肌に当てるとひんやり心地よい冷却プレートを搭載しました。さらに微細ミストが顔や首元をやさしくうるおしながら熱を逃がし、暑さを素早くリセットします。 風だけでは物足りない夏にうれしい、体感温度に差が出るダブル冷却設計です。

13000回転の強風でも静か。パワフル送風×低騒音

高性能ブラシレスモーターにより、最大13000回転のパワフル送風を実現します。広範囲に風が届く拡風式吹出口で、顔だけでなく全身を包み込むように涼しさを届けます。 また、静音設計により、オフィス・電車内・カフェ・図書館などでも使いやすく、周囲を気にせず快適に使用できます。

5段階＋100段階の無段階調整。風量は自分好みに

シーンに合わせて使える5段階設定に加え、100段階の無段階風量調整にも対応しています。 やさしい微風でメイク中に、屋外では一気に強風で涼しく、就寝前は静かな弱風でというように、その日の暑さや使用シーンに合わせて、細かく調整できます。

3600mAh大容量バッテリー搭載。充電しながら使えて安心

3600mAhバッテリーを内蔵し、長時間使用にも対応しています。Type-C急速充電ポート搭載で、充電しながらの使用も可能です。 電源接続時には24時間連続使用モードとして使えるため、自宅やオフィスのデスクファンとしても活躍します。

首かけ・手持ち・卓上の3WAY。折りたたみ式で持ち運びもスマート

FY31は、手持ちだけでなく首かけスタイルにも対応し、両手を自由に使える便利設計です。さらに90度角度調整機能付きで、卓上ファンとしても安定して使用できます。 折りたたむとコンパクトになり、サイズ感はスマートフォン並みです。バッグにもポケットにも収まりやすく、通勤・旅行・フェス・テーマパークなど持ち歩きにも最適です。

ミストでうるおいケア。暑さ対策と乾燥対策を同時に

45mlの大型タンクを内蔵し、1回の給水で約50分間ミスト噴射が可能です。暑い日のリフレッシュだけでなく、乾燥しやすい肌やメイク崩れ対策にも役立ちます。 冷やすだけで終わらない、うるおいまで考えた夏家電です。

こんな方におすすめ

- 通勤・通学時の暑さを少しでも快適にしたい方 - テーマパーク・フェス・花火大会に行く予定の方 - ベビーカーや屋外待機列で暑さ対策をしたい方 - オフィスで静かに使える卓上ファンを探している方 - 夏のギフトや実用的なプレゼントを探している方

販売価格・キャンペーン情報

通常価格：3,480円（税込） 新発売記念：期間限定20%OFF実施中 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100566/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100643.html

商品仕様

Rakuten市場やYahooショッピングにて販売中 この夏は、ただ風を送るだけではなく、冷やす・うるおす・持ち歩くまで1台で叶える新しい涼しさをお楽しみください。FY31が、夏の外出をもっと快適に変えていきます。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/