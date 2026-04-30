府中市とまちづくり府中（所在地：東京都府中市、代表取締役社長：槇ヶ垰俊一)は、2026年5月24日(日)に府中駅前けやき並木通りにて「第15回キテキテ府中マルシェ」を開催します。 新緑美しいけやき並木で心地よい風と音に包まれて、府中の魅力的なモノやヒトがあつまる駅前マルシェを楽しみませんか。

今回のテーマは “Green Groove!” ～音でつながる まちの”いいもの”～ 初夏の気持ち良い風と心躍る音楽が駆け抜ける、 けやき並木がみんなのステージに！ 食べて、聴いて、出会って、 新緑の下、 まちの“いいもの”が集まるマルシェに是非お越しください♪

開催概要

第15回キテキテ府中マルシェ 日時：令和8年5月24日(日) 11時～16時 場所：府中駅前けやき並木通り（京王線府中駅より徒歩1分／JR府中本町駅より徒歩8分） ※入場無料・荒天中止 内容：ハンドメイド雑貨、パンやコーヒーなどの出店／ワークショップ／音楽ライブなど 主催：府中市・まちづくり府中 後援：むさし府中商工会議所、府中観光協会、府中市商店街連合会 最新情報は公式SNSやホームページをご確認ください。

今年も2つのステージで音楽ライブを開催！

https://machidukuri-fuchu.jp/kitekite-fuchu-marche-15th/

この日限りの特別なステージをご用意！ 豪華な音楽ライブは観覧無料でお楽しみいただけます。

注意事項

・会場内にトイレはございません。近隣の公共トイレをご利用ください。 ・会場内に駐車場はございません。近隣の駐車場をご利用ください。 ・会場内に「エコブース」を設置いたします。会場内で購入した飲食物から出たゴミは「エコブース」へお持ちください。家庭ゴミのお持ち込みはご遠慮ください。

アクセス

会場：府中駅前けやき並木通り 住所：東京都府中市宮町1丁目 電車でのアクセス 京王線「府中駅」より徒歩1分 JR南武線・JR武蔵野線「府中本町駅」より徒歩8分

問合せ

まちづくり府中 東京都府中市宮西町2-8-3 野口ビル2階（大國魂神社より徒歩1分） TEL 042-370-1960（平日9時～17時半）

https://machidukuri-fuchu.jp/kitekite-fuchu-marche-15th/