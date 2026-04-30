自宅・オフィス・アウトドアまで。挽きたての味わいを楽しむ新しいコーヒー習慣へ

SOPPYは、自宅でも外出先でも本格的な挽きたてコーヒーを楽しめるコードレス電動コーヒーミルを発売いたしました。臼式セラミック刃、35段階粒度調整、USB充電式、ワンタッチ操作、水洗い対応など、毎日使いやすい機能を1台に凝縮。忙しい朝から休日のリラックスタイムまで、コーヒー時間をより豊かにします。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100599/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100599.html

コーヒーユーザーの"あるあるな悩み"に着目

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100599/

近年、自宅でコーヒーを楽しむ人が増える一方で、こんな不満の声も少なくありません。 - 粉で買うと香りがすぐ飛んでしまう - 手動ミルは時間がかかって疲れる - 均一に挽けず、味が安定しない - 朝は忙しく、豆を挽く余裕がない - ミルのお手入れが面倒 - コンセントが必要で置き場所に困る - キャンプや旅行先でも使いたい そこで開発されたのが、"手軽さ"と"本格派"を両立した本製品です。

商品特長

セラミック臼式で、香りを引き出す均一挽き

摩擦熱が発生しにくいセラミック製の臼式グラインダーを採用。豆本来の香りや風味を損ないにくく、微粉も出にくいため、雑味を抑えたクリアな味わいへ導きます。

35段階粒度調整で、好みの一杯に

粗挽きから細挽きまで35段階で調整可能です。ハンドドリップ、フレンチプレス、エスプレッソ風など、抽出スタイルに合わせた挽き分けが楽しめます。

ワンタッチ操作で忙しい朝にも便利

豆を入れてボタンを押すだけの簡単操作です。自動停止機能付きで、挽いている間にお湯を沸かしたり、朝食の準備を進めたりできます。

USB充電式コードレス設計

1800mAhバッテリー内蔵で、フル充電後は約10回使用可能です。コードレスだから、キッチン・デスク・ベランダ・キャンプ場など場所を選ばず使えます。

分解＆水洗い対応で清潔

各パーツは分解しやすく、お手入れも簡単。付属ブラシで粉残りも掃除しやすく、毎日気持ちよく使えます。

コンパクトで置きたくなるデザイン

省スペース設計で収納しやすく、出しっぱなしでもインテリアになじむシンプルデザインです。

こんなシーンで活躍します

・忙しい朝の一杯に 時短で挽きたてコーヒーが楽しめます。コンビニへ寄る前に、自宅で香り高い一杯をお楽しみください。

・ 在宅ワーク・オフィスに 仕事の合間のリフレッシュタイムに最適です。豆から挽く香りが気分転換にもなります。

・休日のカフェ時間に お気に入りの豆を、その日の気分に合わせた粒度で挽くことができます。

・キャンプ・車中泊・旅行に コードレスだから電源のない場所でも使いやすく、アウトドアコーヒーをより本格的にします。

商品概要

商品名：電動コーヒーミル ブランド：SOPPY タイプ：USB充電式 / コードレス 主な機能：35段階粒度調整 / セラミック臼式 / 自動停止 / 水洗い対応 / コンパクト設計 バッテリー容量：1800mAh 販売ページ：楽天市場にて販売中 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100599/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100599.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/