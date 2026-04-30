株式会社スミノエ インテリア プロダクツが運営するカーテン・ラグ専門ECサイト「cucan(クーカン)」は、2026年春夏の新作として、横尾かなさんのアトリエ「Maison terrier(メゾン・テリア)」とのコラボシリーズを発売いたします。





Maison terrier コラボアイテム





犬をモチーフにしたお菓子をつくる横尾かなさんのアトリエMaison terrier(メゾン・テリア)とクーカンのコラボレーションが実現！

可愛いワンちゃんたちをデザインしたオリジナルラグです。





cucan meets maison terrier





■新プロジェクト「cucan meets」とは

「cucan meets」は、新しいクリエイター・モノ・コトとの出会いを通して、日常にそっと彩りを添えるcucanの新しいコラボレーション企画です。「今の暮らしに、ちょっとした遊び心と癒やしを」をコンセプトに、cucanならではの視点でセレクトしたパートナーとともに、特別なプロダクトをお届けします。









■第1弾パートナー：Maison terrier(メゾン・テリア)

横尾かな氏による「犬」をモチーフにした手作りのお菓子が人気のアトリエ。ひとつひとつ丁寧に手作りされるお菓子は、思わず笑顔になるキュートさと、ユーモアたっぷりの世界観で、SNSやイベント出店を中心に活動中。プードルやシュナウザーなどを愛らしく表現したメレンゲやケーキが大きな話題を呼んでいます。予約販売は即完売、ポップアップイベントも人気の注目のクリエイターです。





Instagram @maison_terrier





おやつ犬プリントキルトラグ

はっ水加工＋洗濯機丸洗いOKのデイリー仕様。低ホルムアルデヒド検査に合格した、ペットや小さなお子さんも安心して使えるキルトラグ。





クリームテリアラグ

お菓子で作られた“わんちゃん”たちをタフト織で表現した珍しい日本製ラグ。ハイカットとローカットの凹凸と色糸を工夫して完成させた、こだわりいっぱいのラグ。





おやつ犬クッション

もっふもふの極厚仕様。お子さんも小さなワンちゃんネコちゃんもくつろげる60cmの大きめ円形クッション。





ケーキ犬チェアパッド

座った瞬間、違いがわかる。日本の職人が作り上げた、贅沢な「フック織」仕上げのチェアパッド。





メレンゲ犬マット

色糸の配色にとことん拘った、国内の熟練した職人が「フック織」で仕上げた上質マット。









【商品概要】

「メゾン・テリア コラボ シリーズ」





アイテム：キルティングラグ、タフト織ラグ、円形クッション、フック織チェアパッド、フック織マット





《おやつ犬プリントキルトラグ：全2色5サイズ》

パーソナルサイズ(90×130cm)

ファミリーサイズ(130×180cm、180×180cm、180×240cm)

デザインサイズ(160×160cm 円形)





◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/oytqr-90-130





◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/oytqr-90-130









《クリームテリアラグ：全2色3サイズ》

ファミリーサイズ(130×185cm、185×185cm、185×240cm)





◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/crtrr-130-185





◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/crtrr-130-185









《おやつ犬クッション：全2色1サイズ 60×60cm 円形》





◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/oytdc-60-60r





◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/oytdc-60-60r









《ケーキ犬チェアパッド：全4種類1サイズ 35×35cm》





◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/ckecp-35-35r





◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/ckecp-35-35r









《メレンゲ犬マット：全2色1サイズ 40×65cm》





◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/mrgmt-40-65





◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/mrgmt-40-65









【cucan(クーカン)について】

老舗インテリアメーカーSUMINOE GROUP 株式会社スミノエ インテリア プロダクツの直営ECショップです。

多くの方からの支持を受け、年間5万人のお客様にご利用いただいております。





「あなたの好きが、家族の笑顔になる」





をクーカンのコンセプトに子育て中のママさんが、忙しい中お家を整えて家族を笑顔にしたいと言うお客様のお声から商品の企画、開発を行いお届けしてまいります。









公式オンラインショップ： https://www.cucannetshop.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/cucanstaff/

X ： https://x.com/cucanstaff

note ： https://note.com/cucan









【cucan(クーカン)運営会社 株式会社スミノエ インテリア プロダクツについて】

株式会社スミノエ インテリア プロダクツは、1998年にインテリア業界における住江織物株式会社の基幹事業を担う事業会社として設立されました。





SUMINOE GROUPは、創業140年を超える歴史のなかで、タフテッドカーペットやタイルカーペットを製造し、日本のインテリア業界の一端を担ってまいりました。





そして年々、切実さを増している環境問題や健康問題にいちはやく対応し、「KKR+A」(健康・環境・リサイクル＋アメニティ：快適さ)を基本理念として、みなさまに安心してお使いいただけるインテリア商品づくりに鋭意努力するとともに、企業の社会的責任という課題にも、積極的に取り組み続けております。





わたしたち株式会社スミノエ インテリア プロダクツは今後も伝統を継承しつつ、みなさまに安心していただける、そして、喜びを共有できるインテリア商品づくりに挑戦してまいります。





◆会社概要

社名 ： 株式会社スミノエ インテリア プロダクツ

本社所在地： 〒550-0013 大阪市西区新町2丁目4番2号

設立 ： 1998年12月1日

資本金 ： 3億円

代表者 ： 代表取締役社長 村瀬 典久

営業品目 ： カーペット・カーテン等 各種インテリア商品の企画・販売

公式サイト： https://suminoe.jp/