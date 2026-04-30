大阪経済法科大学の14名の学生が「2025年度春季海外フィールドスタディ（マレーシア）」に参加 ― 学生間交流や歴史遺産・公的機関への訪問などで異文化理解を深める

大阪経済法科大学の14名の学生が「2025年度春季海外フィールドスタディ（マレーシア）」に参加 ― 学生間交流や歴史遺産・公的機関への訪問などで異文化理解を深める