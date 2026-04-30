GETPAIRR（ゲットペアー）は、ゴールデンウィーク期間に合わせた特別企画として、2in1車載アダプター「GETPAIRR Mirror Cast」をAmazon.co.jpにて期間限定価格で販売いたします。 通常価格14,850円のところ、クーポンコード「P4PE3NY9」の適用により、40％OFFの8,800円で購入可能です。 販売期間は2026年4月30日（木）から2026年5月10日（日）まで。 旅行や帰省、週末ドライブなど、車内でスマートフォンをもっと使いやすくしたい方に向けた、GW限定の特別セールです。

◆旬の移動シーズンに、車内の“つなぐ・映す”をもっと快適に ゴールデンウィークは、家族や友人との外出、長距離移動、観光先での待ち時間など、車内で過ごす時間が増えるシーズンです。 そんなときに意外と気になるのが、スマートフォンと車載ディスプレイの使い分け。 ・毎回ケーブルを挿してCarPlayを使うのが面倒 ・スマホの画面を同乗者に見せにくい ・目的地や旅行情報を大きな画面で共有したい ・車内をケーブルでごちゃつかせたくない GETPAIRR Mirror Castは、こうした車内の小さな不便に着目した2in1アダプターです。 有線CarPlayをワイヤレス化しながら、スマートフォン画面のミラーリングにも対応。車内での情報共有をよりスムーズにします。

■ GW限定価格 通常価格14,850円から、40％OFFの8,800円に 今回のセールでは、GETPAIRR Mirror Castを期間限定で8,800円にてご案内いたします。

項目 商品名 通常価格 セール価格 割引率 クーポンコード 販売期間 販売ページ

内容 GETPAIRR Mirror Cast 14,850円 8,800円 40％OFF P4PE3NY9 2026年4月30日（木）～2026年5月10日（日） https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1

ゴールデンウィーク後半から週末のお出かけにかけて、車内環境を見直したい方におすすめのタイミングです。

■ GWドライブで使いたい3つの車内シーン 1. 出発前は、ワイヤレスCarPlayでスムーズに GETPAIRR Mirror Castは、純正の有線CarPlayに対応した車両で使用できます。 車両のCarPlay対応USBポートに接続することで、有線CarPlayをワイヤレスCarPlayとして使えるようになります。 一度設定すれば、次回以降はケーブル接続の手間を減らせるため、出発前の動きがスムーズに。 通勤、買い物、送迎、旅行先での短距離移動など、何度も乗り降りするシーンでも使いやすい仕様です。

2. 停車中は、スマホ画面を大きくミラーリング 本製品は、iPhone／Androidスマートフォンの画面ミラーリングにも対応しています。 スマートフォンの画面を車載ディスプレイに映すことで、写真や地図、旅行先の情報などを同乗者と共有しやすくなります。 たとえば、目的地周辺の情報を確認したり、撮影した写真をその場で見返したり、スマホだけでは見づらかった画面を車内で大きく表示できます。 ※走行中の画面注視や操作は道路交通法で禁じられています。映像の視聴や操作は、安全な場所に停車した状態で行ってください。

3. 車内をすっきり見せたいときにも ケーブルを増やさずに導入しやすい点も、GETPAIRR Mirror Castの特長です。 CarPlay用のケーブルを毎回抜き差しする手間を減らし、車内の見た目もすっきり。 スマートフォンを手元に置いたまま接続しやすく、ナビ・音楽・通話などをより自然に使えます。 「車内を便利にしたいけれど、大がかりな機器は増やしたくない」方にも取り入れやすいアイテムです。

■ GETPAIRR Mirror Castの主なポイント 1. 有線CarPlayをワイヤレス化 2. スマホ画面ミラーリングに対応 3. 2in1設計で使い分けやすい 4. 専用アプリ不要で使いやすい 5. 1年保証付き 接続方法や使用中の不明点がある場合も、カスタマーサポートへ相談できます。

■ 使用前に確認したい対応条件 GETPAIRR Mirror Castを使用するには、車両側が純正の有線CarPlayに対応している必要があります。 有線CarPlay対応の確認方法として、純正ケーブルでiPhoneを車両のUSBポートへ接続し、CarPlayが起動するかを事前にご確認ください。 また、ミラーリング機能にはスマートフォン側の対応条件があります。 ・iPhone：対応機種で利用可能 ・Android：DisplayPort（DP）出力に対応した機種で利用可能 ・iPhone 16E／17E／17 Airは非対応 ・レクサス車は非対応 ・スバル車は、有線CarPlay／有線Android Auto対応の有無を事前にご確認ください 購入前に車両とスマートフォンの対応状況を確認することで、導入後のミスマッチを減らせます。

■ ゴールデンウィークの車内時間を、もっと見やすく、もっと快適に GETPAIRR Mirror Castは、車内でのスマートフォン連携をより自由にする2in1車載アダプターです。 有線CarPlayをワイヤレス化し、毎回のケーブル接続の手間を軽減。 さらに、スマートフォン画面を車載ディスプレイへ映すことで、写真や地図、旅行先の情報なども共有しやすくなります。 ゴールデンウィークの移動や、これからの週末ドライブに向けて、車内の“つなぐ・映す”を見直したい方におすすめの期間限定セールです。

■ 商品概要 商品名：GETPAIRR Mirror Cast 通常価格：14,850円 セール価格：8,800円 割引率：40％OFF クーポンコード：P4PE3NY9 販売期間：2026年4月30日（木）～2026年5月10日（日） 販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1 ブランド：GETPAIRR（ゲットペアー）