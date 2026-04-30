森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、５月28日（木）、株式会社関西マツダ（大阪市浪速区、代表取締役：首藤敬 以下、関西マツダ）と連携し、福祉車両「SeDV（Self-empowerment Driving Vehicle）」を体験できるイベント「手だけで運転できるクルマ体験」を開催いたします。 本イベントは、下肢に障がいのある方でも手だけで操作できる手動運転装置を搭載した車両「SeDV」のドライビング操作体験や、開発者によるトークショーを実施。開発に至る背景や本車両に込められた想いについてご紹介します。

SeDVは、マツダが培ってきた「走る歓び」をそのままに、すべての人に運転の楽しさを届けることを目指し開発された車両です。医療系総合大学である本学も、移動に不安や制約のある方が、自分の意思で行きたい場所へ行けること、さらには日常をより豊かに過ごせることにつながる福祉車両の価値に共感するとともに、福祉車両をより多くの方に知ってほしいというマツダの想いを受け、本イベントを開催する運びとなりました。 ぜひ多くの皆さまにご来場いただき、「手だけで運転できるクルマ」の魅力をご体感ください。

■SeDV（Self-empowerment Driving Vehicle）体験コーナー

実際にSeDVに乗り、その乗り心地を体験したり、ハンドルやブレーキなど、車両に搭載された機能を操作、体験したりすることができます。（路上運転はできません）

運転シミュレーター体験では、ドライビング・シミュレーターを使用し、実走している感覚を体験できます！運転が不安な方、また免許を持っていない方でも運転体験が可能です。

■イベント概要

開催日時 ：2026年5月28日（木）10：00～17：00 開催場所 ：森ノ宮医療大学 東棟1階 エントランス前/コスモホール 大阪市住之江区南港北1-26-16 （大阪メトロ 中央線「コスモスクエア」駅2番出口から徒歩1分） 参加費 ：無料 申込 ：不要 内容 ：①【福祉車両（SeDV）体験コーナー】10：00～17：00（随時） 実車の乗り込み＆操作体験／運転シミュレーター体験 ②【開発者トーク】11：00／13：00／15：00（各回約30分） テーマ：SeDVに込めた想い

森ノ宮医療大学について

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森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

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